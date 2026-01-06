西武からポスティングシステムを利用し、３年最大６３００万ドル（約９９億円）でアストロズに移籍した今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、本拠地・ダイキンパークで入団会見に臨んだ。冒頭では「Ｗｈａｔ’ｓ ｕｐ？ Ｈ―Ｔｏｗｎ（やあ、ヒューストンの皆さん）」などと英語スピーチで会場の爆笑をさらった。

今井は交渉期限が米東部時間で今月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中、１日（同２日）にアストロズと電撃合意した。ベースは３年５４００万ドル（約８５億円）の契約で、今季１００イニング以上を投げれば３００万ドル（約４億７０００万円）の出来高がつき、２７、２８年の基本年俸も２１００万ドル（約３３億円）にアップ。最大６３００万ドル（約９９億円）となる。また、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄）権が組み込まれるという日本人史上初の内容も盛り込まれ、最短２６年オフにも再びＦＡとなる可能性がある。

会見に同席した敏腕代理人のＳ・ボラス氏は「今井だけでなく、日本人選手がＮＰＢからメジャーに来る時に、アメリカでの実績もないし、どのくらい活躍するかというところを私たちも球団側もいろいろ評価する。この契約の内容的にはどちらも有利というか『Ｗｉｎ―Ｗｉｎ』な契約になっていると思う。実際アストロズが、今井がチームにフィットすると思う理由はディフェンス面がすごくいいというところと、ピッチングスタイル的にこのホーム球場と相性がいいと評価している」と話した。

◆今井 達也（いまい・たつや）１９９８年５月９日、栃木県生まれ。２７歳。作新学院（栃木）では３年夏の甲子園でエースとして同校を５４年ぶりの優勝に導き、Ｕ―１８日本代表にも選出。１６年ドラフト１位で西武に入団し、２３〜２５年には３年連続２ケタ勝利。２４年には自身初タイトルとなる最多奪三振を獲得した。昨季は２４試合で１０勝５敗、防御率１・９２。１８０センチ、８０キロ。右投右打。昨季年俸１億８０００万円（推定）。