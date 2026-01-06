NY株式5日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均　　　49088.77（+706.38　+1.46%）
ナスダック　　　23406.50（+170.87　+0.74%）
CME日経平均先物　52255（大証終比：+435　+0.83%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10004.57（+53.43　+0.54%）
独DAX　 24868.69（+329.35　+1.34%）
仏CAC40　 8211.50（+16.29　+0.20%）

米国債利回り
2年債　 　3.453（-0.021）
10年債　 　4.161（-0.030）
30年債　 　4.851（-0.020）
期待インフレ率　 　2.268（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.870（-0.030）
英　国　　4.506（-0.031）
カナダ　　3.418（-0.052）
豪　州　　4.798（-0.040）
日　本　　2.117（+0.058）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.35（+1.03　+1.80%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4454.40（+124.80　+2.88%）

ビットコイン（ドル）
94409.25（+3171.04　+3.48%）
（円建・参考値）
1474万6725円（+495316　+3.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ