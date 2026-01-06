ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は７０６ドル高 シカゴ日経平均先物は５万２２５５円
NY株式5日（NY時間15:15）（日本時間05:15）
ダウ平均 49088.77（+706.38 +1.46%）
ナスダック 23406.50（+170.87 +0.74%）
CME日経平均先物 52255（大証終比：+435 +0.83%）
欧州株式5日終値
英FT100 10004.57（+53.43 +0.54%）
独DAX 24868.69（+329.35 +1.34%）
仏CAC40 8211.50（+16.29 +0.20%）
米国債利回り
2年債 3.453（-0.021）
10年債 4.161（-0.030）
30年債 4.851（-0.020）
期待インフレ率 2.268（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.870（-0.030）
英 国 4.506（-0.031）
カナダ 3.418（-0.052）
豪 州 4.798（-0.040）
日 本 2.117（+0.058）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.35（+1.03 +1.80%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4454.40（+124.80 +2.88%）
ビットコイン（ドル）
94409.25（+3171.04 +3.48%）
（円建・参考値）
1474万6725円（+495316 +3.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
