私たちの生きる現実世界では、新しい1年がはじまった。あなたの日常には、どんな出会いや素敵なイベントが待ち受けているのだろうか。この時期はほんの少しの不安とともに、胸が高鳴って仕方ないものである。

ものごとが進展し、胸の高鳴りを感じずにいられないといえば、放送中の朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）の展開がまさにそうだ。ヒロイン・トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の関係性がぐっと近いものとなり、これからふたりは夫婦関係を築き上げていくこととなる。果たしてどのような夫婦生活が繰り広げられていくのだろうか。これを機に、ここでは近年の朝ドラが描いてきた“新婚生活の風景”を振り返ってみたい。

前作『あんぱん』（2025年度前期）は、あの「アンパンマン」の生みの親であるやなせたかしとその妻・小松暢をモデルとした作品で、ヒロイン・のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）の歩みを描くものだった。とはいうものの、幼なじみでもあるふたりの歩幅やペースが最初から同じだったわけではない。のぶは若松次郎（中島歩）と見合い結婚し、この現実を前に嵩は途方に暮れてしまった。それから戦争がはじまって、次郎は結核で亡くなり、嵩は過酷な戦場へ。重苦しい展開が続いたものである。

しかしだからこそ、ついにのぶと嵩が結ばれたときには胸がきゅっとした。いくつもの悲しみと苦しみを経験してきたふたりが、もっとも大切な存在が身近なところにいたことを認め、互いに自らの気持ちに素直になる。そうして結ばれたふたりの絆は固かった。ふたりで暮らしを立てていくためならば、貧乏だってへっちゃら。どんな困難も笑い飛ばしてしまう強さがあった。この夫婦があってこそ、「アンパンマン」の存在あり。新婚時代にはまだあの人気キャラクターは誕生していなかったが、視聴者のひとりとしてそう確信できる“風景”が、そこにはあったのだ。

のぶと嵩が幼なじみだっただけに、ふたりの新婚生活をのぞくのにはちょっとした照れくささを感じたもの。これは私だけではないはず。日々を営むうち、人間の関係性とは少しずつ変わる。私たちの日常だってそうだ。けれどもドラマの場合はその多大な変化をクローズアップするから、登場人物たちの鼓動すらも聞こえてくる。

■『虎に翼』伊藤沙莉、仲野太賀、岡田将生が体現した“新婚生活の風景” そういった“照れ”を感じずにはいられなかった名作のひとつとして、『虎に翼』（2024年度前期）がある。しかもこの作品には私たち視聴者の心を揺さぶる“新婚生活の風景”がふたつも描かれた。ひとつは、ヒロイン・寅子（伊藤沙莉）と佐田優三（仲野太賀）の。もうひとつは、寅子と星航一（岡田将生）のものである。

優三というマジメで心優しい青年は、もとは寅子の実家である猪爪家の書生だった人物だ。ふたりの間にそういった気配はほとんど感じられなかったが、女性弁護士としての社会的信用を得るために結婚をしようと目論んでいた寅子に対し、優三がプロポーズするかたちで結ばれた。ふたりはずいぶんと前から同じ屋根の下で生活をともにしていたため、その“新婚生活の風景”はどうにもぎこちないものだった。視聴者の多くが終始、照れていたのではないだろうか。

やがてふたりの歩幅とペースが同じになったとき、そこには愛情が芽生え、日本中のお茶の間が多幸感に満たされた。ふたりの物理的な距離感は変化し、交わし合う言葉の一つひとつに体温が感じられたものだ。伊藤沙莉と仲野太賀が体現した“新婚生活の風景”は、2020年代の「朝ドラ」における屈指の名シーンだったといえるだろう。けれども、戦時中に優三を亡くした寅子は長い時を経て、やがて仕事仲間である航一と再婚した。

人生におけるさまざまな困難を経験した寅子は、自身を取り巻く社会の状況もそれなりに変化した。航一も再婚だが、ふたりは社会的に圧倒的に自立した大人でありながら、どちらも完璧な人間だとはいえない。「朝ドラ」だからこそ描くことができるフィクショナルな展開の中で、伊藤と岡田将生が等身大の人間関係を築き上げ、多くの支持を得た。寅子と優三の“新婚生活の風景”とはまた異なる、絶妙な照れくささが私たちの心をくすぐったものだ。またあのふたりに会いたくて仕方がない。

さて、これからはじまるトキとヘブンの夫婦生活。微笑ましい瞬間の連続がきっと待っているに違いない。私たちは『ばけばけ』ならではの“新婚生活の風景”を、目を細めながら見守ることになるのだろう。朝ドラが描く新婚生活とは、たんなる恋の成就の証ではない。そこには1組の夫婦が人生というものをともに引き受けようとする、“覚悟の風景”があるはずだ。（文＝折田侑駿）