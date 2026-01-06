◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝 桐蔭学園24―21大阪桐蔭 （2026年1月5日 東大阪市・花園ラグビー場 ）

準決勝2試合が行われ、桐蔭学園（神奈川第1）は大阪桐蔭（大阪第3）に24―21で競り勝ち、決勝に進んだ。試合終了間際に高校日本代表候補PR喜瑛人（よし・あきと、3年）が逆転トライ。史上6校目となる3連覇に王手をかけた。京都成章は東福岡（福岡第1）に38―19で快勝。5大会ぶりの決勝進出で初の頂点を目指す。決勝は7日に行われる。

まだドラマは終わっていなかった。後半26分に逆転トライを許しても、桐蔭学園フィフティーンは諦めていなかった。ロスタイムに突入し、一度はボールを失いながらも、再び奪取し、最後のワンプレー。20フェーズを重ねて攻め込み、最後は喜がインゴールにボールを押さえた。「みんなが前に出てくれたおかげ。僕は最後に取っただけ」。激しいシーソーゲームを制し、3トライを挙げた殊勲の背番号3は男泣きした。

絶対王者は追い詰められていた。後半14分にHO堂薗主将が右肩を痛めて負傷交代。精神的支柱を欠き、その後に逆転も許した。ただ、過密日程の中でケガ人が出る場合も想定してミーティングを重ねてきた。同26分にトライを与え、選手が集まった場で喜は言った。「（テレビの）ドラマはだいたい10話ある。逆転されたけど“ここはまだ9話や”と。10話で俺たちが逆転しよう」――。その信念が劇的な勝利につながり、ピッチ脇で見守っていた堂薗主将も歓喜の涙を流した。

2回戦で常翔学園、準々決勝で東海大大阪仰星を下しており、大会史上初めて同一大会で大阪勢3校と対戦。最後は昨春のサニックスワールドユースで敗れた大阪桐蔭を退け、史上6校目となる3連覇に王手をかけた。最終回を迎えたドラマの続きを問われた喜は「（決勝は）劇場版ですね」と笑顔。最後に肩を痛めたが「出ます。出ないと、劇場版は」と言い切った。あと1試合。力を振り絞り、壮大なシナリオを完結させる。 （西海 康平）