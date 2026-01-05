ラッシュのバレンタインコレクション　バスボムやボディケアなど38種類がラインナップ

ラッシュ（LUSH）がバレンタインコレクションとして、シャワージェルやバスボム、ボディケアアイテムなど全38種を全国79店舗、公式オンラインストア、公式アプリで発売した。

ラッシュのバレンタインアイテムは、ペルー、シエラレオネ共和国、ドミニカ共和国産のフェアトレードオーガニック認証カカオバターをふんだんに使用したアイテムが特徴的。今年はハートをかたどったアイテムや、原材料の果実をモチーフにしたプロダクトがラインナップした。

広がる香りを堪能できるバスボム（全9種）には、ラブレターの形をしたバスボム「ハートレター」（850円）や数量限定のバスボム「ライフインクロージーライト」（限定、1020円）、バナナブレッドが香る「BNNフォーユー」（1620円）など、インパクトのあるアイテムがそろう。

泡立てるたびに香りが広がるシャワージェル（全3種）とソープ（全2種）には、ジャスミンやクラリセージなどが香る「セクシー・ダイナマイト シャワージェル V」（110g 1660円、270g 3320円、560g 5550円）や、南国のフルーツを思わせる「トロピカルレッド（シャワージェル）」（120g 1660円、280g 3320円、570g 5550円）、ゼラニウムとローズが香る「シグネットリング（ソープ）」（100g 980円）など、全身にうるおいを与えるアイテムがお目見え。

さらに肌をうるおす洗顔料「ラビードビー」（100g 2140円）やリップオイル「フルーツバブルガム リップオイル」（4g 1200円）、リップスクラブ「フレンチキス リップスクラブ」（20g 1800円）などのボディケアアイテム、ピロースプレー「グッドナイト スイートハート」（15mL 2400円）、ミスト「セクシー・ダイナマイト グリッターミスト」（250g 3600円）などのセルフケアアイテムもラインナップした。

また、同コレクションのアイテムが入ったギフトボックス（全6種）を用意したほか、チョコレートとローズの香りに包まれる全身トリートメントメニュー「ザ コンフォーター？（The Comforter?）」（60分、2万500円）も登場。ラッシュ スパ新宿店、自由が丘店、京都四条店で体験できる。

