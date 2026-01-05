ヒンス「ロウグロウジェルティント」から新色　自然な血色感を演出するミューテッドカラー

韓国発メイクアップブランド「ヒンス（hince）」が、アイコンティント「ロウグロウジェルティント」から新シリーズ「On Mute エディション」（3色、各4mL 1760円）を発売する。1月16日からヒンス直営店で先行販売し、1月26日からZOZOTOWN、LINEギフトで、1月29日から全国で取り扱う。

ロウグロウジェルティントは、軽やかな感触とナチュラルな発色が特徴のヴィーガンジェルティント。半透明カラーで、長時間たってもくすまず、美しい発色をキープする。

On Mute エディションは、「ミュートにした瞬間、より鮮明になる私」をテーマに、ミューテッドカラーをトレンドに合わせて再解釈。カラーパレットは、澄んだローズの余韻を含んだ、ミュートピンクベージュの「ベイグ」、深みのあるミューテッドモーヴ「ディム・アリュール」、奥行きのあるディープミューテッドモーヴ「デプス」の3色をラインナップ。彩度を抑えたミューテッドカラー構成で、肌になじむ自然な血色感を追求した。フォーミュラは、みずみずしいツヤと密着感を両立したジェルティントを採用。重ねても濁らず、奥行きと透明感をキープする。