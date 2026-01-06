DeNA・相川亮二新監督（49）が、スポーツニッポン新聞社の新春インタビューに応じた。5年間監督を務め昨年の2位など4年連続Aクラスや、24年にリーグ3位から日本一に導いた三浦大輔前監督（52）からバトンを受けた新指揮官。98年以来28年ぶりのリーグ優勝と日本一を目指す相川流のチームづくりや、戦術などについて語り尽くした。（聞き手・大木 穂高）

――新年を迎えて監督としての自覚は。

「確かにコーチ時代とは違うのは間違いないですけど、特別自分の中で大きく変わる違和感はないですよ。ただちょっとオフが忙しいですね」

――三浦前監督は“番長”とも呼ばれ個性、発信力も強かった。

「それが（自分に）あったら、広報にもうちょっと（メディアに）出してよと言いますよ。本当に僕が目立つことではないので、一番僕に求められていることは勝つことしかないと思っています」

――監督1年目というよりも、27年間優勝してないチームの勝利か。

「球団とはその意識で完全に一致しています。何年かかけて優勝する意識はない。実際4年間コーチをやってきているので全体像も把握していて、確実に後はもう勝っていくのみかなと」

――ここ数年は春先の取りこぼしが終盤に響いていた。

「波をつくらず一年間戦っていく、その中で勝つ試合を増やしていくっていうことが重要。ゲーム差がない中で8月に入ることが凄く重要だと思っています。ただ、ある程度、開幕からダッシュがなければそこには到達できないのでね」

――キャンプ、オープン戦は。

「指揮を執っていく中で“どんな野球をやるんだ”っていうのを一番、浸透させなくてはいけないところ。当然開幕までに全員が理解した中でスタートしたいですね」

――どんな野球を。

「攻撃なら、もう“つなぎ”まくって得点を取りたい。それができると（前回優勝した）98年が復活すると思います。とにかくつなぎまくる」

――牧の起用法は。

「当然コーチ、本人とは話しますが、僕の頭の中では牧に1番を打ってほしいなと思っている。一年間試合に出続けられる選手。一番打席に立てる打順が1番なので。1打席打順が落ちると、年間の打席数が変わる。4番となら40、50打席変わる。牧なら本塁打で3、4本、安打でいうなら20本弱は違ってくる。そう考えたら、一番いい打者が1番打席に立つことはプラスになる。あくまでイメージですが」

――相川野球のテーマになりそう。

「何かその、打順の概念を変えたいなと思っています。日本では4番が凄く大事。その思いは僕も変わらないですが、でも（いい打者から）1、2、3じゃダメなのか？という思いもあります。当然、コーチ陣と話さないといけないですが」

――投手の開幕投手は東が有力か。

「自分の打者の理論でいえば、一番いい投手が（開幕で）投げることになる。これは間違いないことだと思います。DeNAのエース。一番、投げてもらいたい投手です」

――昨季は優勝した阪神と13ゲーム差の2位だった。

「阪神は投手力があり、1点取れば勝てるチームなので当然、犠打も多くなる。じゃあ、僕らが犠打を多くするのかといえばそうは限らない。ただアウトになる行為はしたくない。（510得点、110本塁打がいずれも）リーグ1位の打線は持っている。それを最大限に生かすための野球をどうつくっていくかが優勝するテーマだと思います」

――相川監督の色は。

「色ですか？もう完全に僕は状況判断です。先手を打つこともあるし、守り勝ちたい時もあるし、そのゲーム、その投手、そのシチュエーションで合わせた自在型の状況判断をして勝っていきたいなと思います。あとは、ファンの皆さまに喜んでもらうのが一番。まず一番はスタジアムに来てくれるファンの方に楽しかったと。その現場で戦っていく中で、やっぱりいいプレーを見せる、勝つことを見せるっていうことが一番だと思っています」

◇相川 亮二（あいかわ・りょうじ）1976年（昭51）7月11日生まれ、千葉県出身の49歳。東京学館（千葉）から94年ドラフト5位で横浜（現DeNA）入り。08年にヤクルトにFA移籍。15年に巨人にFA加入し、17年に現役を引退した。04年アテネ五輪、06、13年にWBCに出場。通算1508試合、打率.260、69本塁打、475打点。引退後は巨人、DeNAで主にバッテリーコーチを歴任した。1メートル83、88キロ。右投げ、右打ち。

【取材後記】昨年、試合前の練習で相川ディフェンスチーフ兼野手コーチが捕手陣相手にブロッキングなどの練習を指導する姿を見るのが好きだった。「今年はもう捕手陣とは一緒に練習しませんか？」と聞くと「一緒にやるつもり。打撃練習でもティー打撃をサポートしたりお互いに選手と話し合いたい」と笑った新指揮官。ブルペンにも入り投手の球を受ける意向でこれまでの「相川流」を監督となっても貫くそうだ。

選手からは「相川さん」「亮二さん」と親しみを込めて呼ばれる。距離間の近さは武器でもある。28年ぶりのリーグ優勝達成時には、「亮二コール」がナインから湧き上がることを期待している。（大木 穂高）