1979年にスタートし、101回目を迎える「全日本仮装大賞」。年々クオリティーの高い作品が生まれ、今では「アメリカズ・ゴット・タレント」に出演する出場者も。

その「仮装大賞」が200回に向けて新たなスタート。第101回大会「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」を、1月12日（月・祝）日本テレビ系にてよる7時から放送！

今回の応募総数は880組。予選を勝ち抜いた出場者35組が、個性的なアイデアを生かして作品をゼロから一生懸命作り上げる。最年少の4歳挑戦者は「サンマの水揚げ」を演じ、最年長の84歳挑戦者は「花」に仮装し社交ダンスを披露。その年齢差は80歳！「昭和」「平成」「令和」の世代をまたいで競い合う！

そんな中、今回はなんと熊本のご当地キャラクター・くまモンが予選を突破！ご当地キャラクターが「仮装大賞」に参加するのは初めて。熊本県名産の「アレ」に仮装し、優勝なるか？

■番組概要

＜司会＞

萩本欽一 香取慎吾

＜優勝賞金＞

100万円

番組公式YouTube：https://www.youtube.com/@masquerade

番組ホームページ：https://www.ntv.co.jp/kasoh/

番組公式X：@kasoh_taishou

番組公式TikTok：@kasoutaisyou