昨年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20〜11・45）の歌手別視聴率が5日、判明した。世帯視聴率の瞬間最高1位は“究極の大トリ”として出場した松田聖子（63）の39・9％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）。番組全体では白組の優勝が発表された午後11時44分の40・7％で、5年ぶりに40％台を記録した。

第2部（後9・00〜11・45）の平均視聴率が35・2％で、2022年以来3年ぶりに「合格点」とされる35％を突破した今回の紅白。テレビの視聴習慣がある中高年を視聴者のターゲットに定めた制作陣の狙い通り、ベテラン歌手が軒並み高視聴率をマークした。

聖子が歌手別1位を記録したほか、27年ぶりに出場したTUBEは36・4％、サプライズ登場した矢沢永吉（76）は36・0％。第1部（後7・20〜8・55）では、26年ぶりに出場した堺正章（79）が1・6ポイントも押し上げ32・8％を記録。その後のけん玉のギネス記録挑戦、ドミノ倒し企画といった恒例演出の高視聴率につなげた。中高年という視聴者層の土台をしっかりと築いた上で、若者にカリスマ的な人気を誇る米津玄師（34）やMrs. GREEN APPLEが視聴率を上積みさせる格好となった。

特筆すべきは第2部の2組目で登場したAKB48。6年ぶりの出場で前田敦子（34）や大島優子（37）らOGが集結し「フライングゲット」や「ヘビーローテーション」など往年のヒット曲を4曲メドレーで披露した。最後に歌った「会いたかった」の歌唱直後には37・1％を記録。これは22組後に登場した白組トリのミセスが39・8％を出すまでの最高値で、歌手別では3位。同局関係者は「子育て世代になったOGと同年代の30〜40代が懐かしさからチャンネルを合わせたのでは」と推察した。

紅白は前回からターゲット層を中高年にシフトさせたことが、功を奏している。2年連続で平均視聴率を上げたことから、この傾向は続くとみられる。番組関係者は「その年のヒット曲を歌えば視聴率が上がる紅白ではなくなってきた。中高年に響く往年のヒット曲をどれだけ届けられるか」と今後の見通しを示した。