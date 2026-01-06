◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝 桐蔭学園24―21大阪桐蔭 （2026年1月5日 東大阪市・花園ラグビー場 ）

押し寄せる紺色の波を何度も何度も押し返す。大阪桐蔭4点リードで迎えたロスタイムは6分を超えていた。意地と執念が真正面からぶつかったラストの攻防。ミスや反則なしでボールをつなぐ相手に対し、白いジャージーも根気と粘りで対抗する。少しずつ押し込まれ、最後はゴールポスト下のインゴールに逆転トライを許した。

「最後の最後まで体を張って、守り続けてくれて…。みんながうちらしいラグビーをやり抜いてくれた」。表彰式まで気丈だったCTB手崎主将も、ラストシーンを振り返るとおえつがもれた。花園で3年連続の「桐蔭対決」。3点を追う後半26分にFB吉川がトライを決め、「三度目の正直」で勝利を手にしたかに見えた。しかし…。ベストを尽くしても、崩せない壁があった。

今大会初先発で結果を残した吉川は「この悔しい気持ちを持って、来年、桐蔭さんにリベンジしたい」と視線を上げた。死力を尽くしたディフェンスは、必ず新チームの礎となる。 （堀田 和昭）