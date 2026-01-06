◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝 京都成章38―19東福岡（2026年1月5日 東大阪市・花園ラグビー場 ）

準決勝2試合が行われ、京都成章は東福岡（福岡第1）に38―19で勝利し、5大会ぶりの決勝進出を決めた。初の頂点を目指す。桐蔭学園（神奈川第1）は大阪桐蔭（大阪第3）に24―21で競り勝ち、史上6校目の3連覇へ王手をかけた。あす7日の決勝は京都成章―桐蔭学園の顔合わせとなった。

高校日本代表候補のCTB森岡が花園の観客を魅了した。後半1分、中央のラックから右に展開し、相手ディフェンスをかわしてWTB篠にパス。再び森岡にボールが渡り、そのまま右隅に飛び込んでトライを決めた。続く12分には、SO岡元とのサインプレーによるパスでトライを演出した。

「岡元への信頼は厚い。自分がしっかり仕掛けてディフェンスの足を止めてパスを投げるのが僕の役割。それができて良かった」

森岡はこの試合に誰よりも燃えていた。同じ京都成章出身で3歳上の兄・蒼良（そら、現同大）さんが花園の準決勝で敗れたのが東福岡だった。当時の試合を見て、兄と同じ京都成章への入学を決意したという。「誰よりも強い思いがあったし、試合中も何度かお兄ちゃんの顔がよぎった。勝てて本当に良かった」と笑った。前日に「リベンジするわ」と連絡すると、兄からは「頼むわ」と思いを託された。有言実行で5大会ぶりの決勝進出を導いた。

京都勢としては05年度大会の伏見工（現京都工学院）以来20大会ぶりの頂点まであと1勝に迫った。昨年2月の近畿大会は準優勝。全国選抜大会は決勝で桐蔭学園に完封された。花園の決勝で桐蔭学園と戦うのは5年前の20年度大会以来2度目。「日本一になるためには絶対倒さないといけないチーム」と気合を入れた。

主将のFB笹川は9月に左ヒザ半月板損傷の重傷で離脱。この試合はベンチでタイマー係として京都成章フィフティーンの背中を押した。「（笹川）空翔を日本一のキャプテンにしたい。絶対に勝って最後はみんなで笑って終わりたい」と森岡。初Vを懸け、再び王者に挑戦する。 （松岡 咲季）

≪土肥が先制トライ≫

○…ゲームキャプテンを任されたLO土肥は前半8分、ゴールライン直前の右中間ラックから持ち出して先制トライを決めた。3回戦の高鍋戦、準々決勝の御所実戦に続いて3試合連続のトライゲット。「自分がトライを取って流れを引き寄せたいと思っていた。トライを取れて良かった」と前半にFW戦で優位に立った中でのトライに胸を張っていた。

▽京都成章の対桐蔭学園戦 冬の花園大会の決勝カードは昨春の選抜大会決勝と同カードとなった。昨春の選抜大会決勝は京都成章が5トライを献上し、0―36で完敗。冬の花園大会では過去2度の対戦があり、97回大会（17年度）の準々決勝は14―36で、100回大会（20年度）の決勝は15―32で敗れた。