大阪桐蔭（大阪）が5日、大東市内の同校グラウンドで始動し、最速153キロ右腕の吉岡貫介（2年）は「PL学園超え」と「石垣超え」の2大目標を掲げた。

今秋ドラフト上位候補として注目を集める中、「プロ志望届を出すことになれば、1位で行きたいです」と新年の誓いを立てた。同校からドラフト1位指名を受けた選手は、ここまでPL学園（大阪）に並ぶ12人。藤浪晋太郎（現DeNA）らに続く1位指名で名門を超えるべく、昨年末の進路面談で西谷浩一監督に高卒プロ志望を伝えた。

1位指名へ弾みをつけるためにも、出場が確実な今春選抜で狙う記録がある。「甲子園最速の156キロを出したいです」。昨年、健大高崎（群馬）の石垣元気（現ロッテ）が春夏連続で甲子園大会史上最速に並ぶ155キロを計測した。「自分もどうすれば近づけるか考えて見ていた」。そして、冬場は筋力トレーニングなどで土台から鍛え直し、記録更新へ準備を進めている。

体重は秋から5キロ増の78キロとなり、「さらに体の可動域や使い方も良くなれば（156キロも）いけると思う」と自信もある。「去年、甲子園に行けなかった分、選抜に懸ける思いは強いです」。鮮烈な聖地デビューを皮切りとし、歴史に名を残す一年にするつもりだ。 （河合 洋介）