１２月末、北海道小樽市のスキー場で５歳の男の子がエスカレーターに右腕を挟まれ死亡した事故について、専門家はエスカレーターの運用に問題があったと指摘しています。



事故からおよそ１週間。



現場には雪が降り積もり、１月５日も規制線が張られたままの状態になっていました。



１２月２８日、小樽市の朝里川温泉スキー場で、札幌市東区の後藤飛向くん５歳がエスカレーターの機械に挟まれ死亡する事故がありました。





飛向くんは当時、駐車場とゲレンデを結ぶベルトコンベヤー式のエスカレーターに乗っていました。しかし、終点付近で転倒し、エスカレーター右側の降り場に降りることができず、そのまま機械に右腕が巻き込まれたとみられています。飛向くんの死因は窒息死で、警察によりますと、腕とともに衣服も巻き込まれ、首を圧迫したとみられています。（山岡記者）「本来はエスカレーター終点にあるフタが３～４センチほど開けば非常停止するはずでしたが、事件当日は停止しませんでした」（設備担当の従業員）「乗ってきた客がここで何らかの理由で引っかかった場合に、こちらのフタがここまで開くと非常停止で止まります。中はこういう状態で、ベルトについている雪をブラシがはらって」（山岡記者）「ここに腕が挟まった？」（設備担当の従業員）「ここのところに入っていました」今回の事故でスキー場の関係者が現場に駆け付けた際はフタが開いた状態でしたが、非常停止装置は作動していなかったということです。そして、事故の前日にエスカレーターで危険な思いをした人もいました。（事故前日に利用した客）「小学５年生の息子と一緒に使ったとき、エスカレーターが行ったり来たりしていて、従業員の方も制止できないからやっぱりだめだなとつぶやいていて。前日にそういう不具合があったので、防げた事故だったのではないかと思って悔しくてたまらないです」さらに過去にも、エスカレーターでは高齢の利用者が転倒し、骨折する事故があったということです。監視員の配置など検討はされてきたということですが、対策は行われていませんでした。専門家はエスカレーターの運用にも問題があったと指摘します。エスカレーターの終点には右に矢印があり、昇った先で右側に降りなくてはなりません。（江戸川大学 斗鬼正一名誉教授）「ここの場合は右に降りてくださいと指示している。つまり９０度、横を向いて降りなきゃいけない。普通のエスカレーターでも危険です。構造を根本的に考え直さなきゃいけないと思う。とにかく係員が常に見ている、すぐに止められる。それが絶対に直ちに必要」スキー場の運営会社は事故の翌日、安全対策を見直すと説明しました。（朝里川温泉スキー場 玉川謙介総支配人）「スキーを楽しみに来ていただいたお客様なので本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。なんとか助かってほしかった気持ちしかないです。申し訳ないと。一番の安全対策は人を配置することだというふうに思います」一方、こちらは札幌市手稲区のスキー場です。（従業員）「非常停止よし」朝７時から始まったのは営業前の点検です。エスカレーターが緊急時に停止するか入念にチェックするなど、小樽の死亡事故後、対策を強化しています。こちらのスキー場では常時２名の監視員を配置しています。（サッポロテイネスキー場 阿部優也さん）「危険が生じた際のどちらでも停止することができるので、万が一そうのような場合には上でも下でも止められるようにスタッフを設けています」警察は小樽のスキー場について、業務上過失致死の疑いも視野に、安全対策に問題がなかったか詳しく調べています。