¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡ÊÂè£±Éô¡¢¸å£·¡¦£²£°¡Á£¸¡¦£µ£µ¡£Âè£²Éô¡¢¸å£¹¡¦£°£°¡Á£±£±¡¦£´£µ¡Ë¤Î½Ö´ÖºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬£´£°¡¦£·¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë£´£°¡ó¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸á¸å£±£±»þ£´£´Ê¬¤ËÇòÁÈÍ¥¾¡¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡££²£´Ç¯¤Î½Ö´ÖÀ¤ÂÓºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤ÏÂè£²Éô¤ÇµÏ¿¤·¤¿£³£µ¡¦£¹¡ó¤Ç£´¡¦£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¾º¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ·òÆ®¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ÈÇò¼èºàÈÉ¤¬¡ÈÉü³è¹ÈÇò¡É¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡·ãÁý¡ª¡ª¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤ÎÌ¾¶Ê¥á¥É¥ì¡¼
¡¡¹ÈÇòÀ®¸ù£±¤ÄÌÜ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¡×¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡££²£µÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¡¢£Ô£Õ£Â£Å¡¢£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤é£¹ÁÈ¤¬¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¾§¡££²£³Ç¯¤Î£³ÁÈ¡¢£²£´Ç¯¤Î£µÁÈ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¾å¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¤â¥á¥É¥ì¡¼¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ÎÂæÆ¬¤Ç²Î»ì¤ò¥µ¥Ó¤À¤±¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¤Âå¤¬Áý¤¨¡¢¥µ¥Ó¤À¤±²Î¾§¤Ç¤¤ë¥«¥é¥ª¥±¤â½Ð¸½¡£¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤Îºòº£¡¢¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯¡¢Ì¾¶Ê¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¡É¤ò³Ú¤·¤á¤¿¹ÈÇò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢£Â¡Ç£ú¤òÆ§½±¡ª¡ª±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¾×·â±é½Ð
¡¡£²¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö£Â¡Ç£ú¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡££²£´Ç¯¤ÏÄ¶ÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¡¢£Â¡Ç£ú¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£¶Ç¯¤Ç½é½Ð¾ì¡£Ä«¥É¥é¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÏ¿²è¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ë£²¿Í¤¬¸½¤ì¡Ö£õ£ì£ô£ò£á¡¡£ó£ï£õ£ì¡×¤Ê¤É¤òÄÉ·â¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÃæ¤¬°ìÀÆ¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¡ª¡×¤ÈÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿£²£´Ç¯¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢£²£µÇ¯¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¤¬£Â¡Ç£ú¤ÈÆ±¤¸Êý¼°¤ÇÄÉ²Ã²Î¾§¡££²£´Ç¯¤Îµ²±¤¬¿·¤·¤¤»ëÄ°¼Ô¤Î¡Ö²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤º¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ç¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡£Í×½ê¤ÇÃíÌÜ²Î¼ê¡õ¥Ù¥Æ¥é¥óÅêÆþ
¡¡£³¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¹½À®¤ÎÌ¯¡×¤À¡£»ëÄ°Î¨¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÂè£²Éô¤Ï¡¢ÃæÃÐ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ×½ê¤ÇÃíÌÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£½øÈ×¤ÏÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Ç½¸·ë¤Î£Á£Ë£Â£´£¸¤¬²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢ÃæÈ×¤Ë¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÌðÂô¤ä¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤éÂçÊª¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬Ãæ¤Î¡Ö£É£Ò£É£Ó¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¤òÀ¤³¦½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¶áÇ¯¤Ï¥È¥ê¡¢Âç¥È¥ê¤¬¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é¤ÎÂç¥È¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤¬¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹½À®¤ÎÌ¯¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÅêÆþ¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¹ÈÇò¡££²£¶Ç¯°Ê¹ß¤âÍÍ¡¹¤Ê±é½Ð¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£