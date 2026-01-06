ＳｉｘＴＯＮＥＳ・京本大我（３１）が、動画配信サービス「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ」独占配信ドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」（５月４日配信スタート）で主演を務めることが５日、分かった。同サービスの連続ドラマ主演は初となる。

謎に満ちた美貌の吸血鬼作家を熱演する。まさにハマり役ともいえる京本は「普段から読書がすごく好きなのでミステリーや恋愛小説とかいろいろ読みますが、小説家の役を演じるとは」と驚きつつ、「このドラマは現実世界の人間関係での悩みや生きる上で抱えている苦しみとリンクした内容になっています。“奥深さ”を受け取っていただけたら本望です」とアピールした。

警察の事件捜査に協力する謎に満ちた吸血鬼作家と新米編集者のトラブルだらけな日々を描く新感覚ドラマ。京本は大人気作家で、実は吸血鬼の主人公を演じる。人外ならではの能力や推理力を発揮して難事件を華麗に解決していく。

主演が決まったことは、まだＳｉｘＴＯＮＥＳのメンバーに「話していない」という。「もちろんメンバーの皆とは仲がよくてしゃべりますが仕事以外の話が多くて」と明かし、「おそらく“２０２６年の京本、暇だな”と思われているのかなと（笑）。この情報解禁翌日はＳｉｘＴＯＮＥＳのライブがあるので、ＭＣでメンバーがびっくりしてくれるかもしれない」と期待を込めた。