¶õÄ´µ¡´ïÂç¼ê¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¡×Á¥½Ð¡¡ÁÏ¶È£¹£°¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡¢¥Ñ¥í¥Þ»±²¼Æþ¤ê¤Ç¾¦¹æÊÑ¹¹¡¡Àîºê¤ÎËÜ¼Ò¤Ç¿·¼ÒÌ¾¥×¥ì¡¼¥È½üËë
¡¡¶õÄ´µ¡´ïÂç¼ê¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¡×¡ÊÀîºê»Ô¹âÄÅ¶è¡Ë¤Ï£µÆü¡¢¾¦¹æ¤ò£´£±Ç¯´ÖÍÑ¤¤¤¿¡ÖÉÙ»ÎÄÌ¥¼¥Í¥é¥ë¡×¤«¤éÊÑ¹¹¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö»Ï¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼Ò°÷¤é¤Ï¿·¼ÒÌ¾¤Î²¼¡¢¿·¤¿¤Ê»×¤¤¤Ç¶ÈÌ³¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢µëÅò´ïÂç¼ê¥Ñ¥í¥Þ¤Î»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¥Ñ¥í¥Þ¡¦¥ê¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤Î»±²¼Æþ¤ê¤ËÈ¼¤¤¡¢³¤³°¤Ç¤âÄ¹Ç¯»È¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¡×¤ò£±·î£±ÆüÉÕ¤Ç¾¦¹æ¤Ë¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²°¤äÀµÌç¤Ê¤É¤Î´ÇÈÄ¤Ï¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ì¡×¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜ¼Ò¤Ç¤Ï£µÆüÄ«¡¢Ìò°÷¤ÈÁíÌ³¡¦¹Êó¡¢Ìò°÷¼¼¤Ê¤É¤Î¼Ò°÷¤éÌó£´£°¿Í¤¬£±³¬ÀµÌÌ¸¼´Ø¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¥í¥´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤Î½üËë¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¹¬»Ê¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£Ç¯¤ÏÁÏ¶È£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î²ÁÃÍ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Ëë¤¬³°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤é¤ÏÇï¼ê¤Ç¿·À¸¥¼¥Í¥é¥ë¤ÎÁ¥½Ð¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£