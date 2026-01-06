ÇÏ¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤Ø¡ÖÁ°¿Ê¡×¡¡µð¿Í¤Î¹ñ¾¾Å°µåÃÄ¼ÒÄ¹¡¢»Å»ö»Ï¤á¤Ç£±£´Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ØÊúÉé
¡¡µð¿Í¤Ï£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¤Î»Å»ö»Ï¤á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ñ¾¾Å°µåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬¿¦°÷¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£º£µ¨¤¼¤Ò¤È¤â¤½¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÄºÅÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡£º£Ç¯¡¢´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÏ¤ÏÁö¤ë¡¢¶î¤±¤ë¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Æ°Êª¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ØÁ°¿Ê¡Ù¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë´³»Ù¤ÎÇ¯²ó¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ØÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ß¥¹¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢³Æ¼«¤Î»ý¤Á¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£