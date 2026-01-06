¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¦º£°æÃ£Ìé¤ÎÂåÍý¿Í¡¡°ÛÎã¤Î¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥ÈÉÕ¤·ÀÌó¤Ë¸ÀµÚ¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤WIN-WIN¡×
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢ËÜµò¥À¥¤¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤ÎÜô¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿º£°æ¡£¥á¥Ç¥£¥¢¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤áÌó50¿Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é8Âæ¤ÎÁ°¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ45¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤È¾Ð´é¤âÉâ¤«¤ó¤À¡£Âè°ìÀ¼¤Ï¡ÖWhat¡Çs up Houston. I¡Çm Tatsuya Imai¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤¯¤¾¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó84²¯7800Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¡£½ÐÍè¹â¤ò´Þ¤áºÇÂç6300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó98²¯9100Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢1¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¾ò¹à¤¬ÉÕ¤¯°ÛÎã¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿ÂåÍý¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ï¡Öº£°æÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤¬NPB¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÍè¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¡£Í½ÁÛ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤³èÌö¤¹¤ë¤«¤ò»ä¤¿¤Á¤âµåÃÄÂ¦¤â¿§¡¹¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤³¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢WIN-WIN¤Ê·ÀÌóÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥¢·³¤Ï5Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ÎÀèÈ¯º¸ÏÓ¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤¬FA¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¿Ê½Ð¤¬8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á9Ç¯´Ö¤Ç7ÅÙ¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤Ç¡¢4Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¡¢º£°æ¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£