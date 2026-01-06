阪神の新人7選手が5日、兵庫県尼崎市の選手寮「虎風荘」に入寮した。ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）は、ハワイへの優勝旅行で森下が自身のために購入してくれたタンブラーを持参。同じ東京都内のトレーニング施設に通う“兄貴分”が入団1年目の23年にマークした10本塁打を超える活躍を思い描き、2リーグ制以降では球団初の連覇への貢献を誓った。

無数のシャッター音が鳴り響く中、立石は引き締まった表情で虎風荘に入寮した。高校、大学時代にチームメートとの相部屋はあっても、1人部屋で寮生活をするのは初めてで、胸を躍らせた。

「自分の空間をつくるのが楽しみ。シンプルにいきたい。落ち着いた空間にしたいので無印（良品）に行きたい。便利グッズがいっぱいあったので、うまく活用したい」

寮に持ち込んだのはビーズソファ「Yogibo（ヨギボー）」と森下からもらったタンブラー。タンブラーは、ハワイ発の人気コーヒー店「アイランドヴィンテージコーヒー」の逸品だ。

2人はトレーニング施設が同じ縁から親しくなり、昨年末は沖縄での自主トレもともにした。“兄貴分”からの粋なお土産。普段からタンブラーを愛用する立石は、ロッカーに置く予定でいる。「森下さんに何かしら（持ってきていると）アピールしておくことが大事。普通じゃ買ってもらえる立場じゃない。これから大切にするという意思表示で持ってきました。直接、お礼を言えましたし、かわいくてありがたい」と笑顔。先輩を立てながら、ユーモアを交える姿は森下とも重なる。

そんな憧れの選手の成績を「もちろん超えたいです。理想が森下さんなので、まずそこを目標にしたい」とターゲットに定めた。森下が23年の1年目に放った本塁打は10。合同自主トレでも類いまれな打撃センスに太鼓判を押されたが、「あの人は凄いオーバーに褒めてくれる」と“兄心”も感じ取った。球団では森下も含め過去6人しかいないルーキーイヤーでの2桁本塁打。その数字を立石がクリアして優勝旅行に行くことができれば、今年の冬はタンブラーを片手に一緒にハワイで祝杯をあげられる。

近く始まる新人合同自主トレへ向けて、準備に余念はない。「いいスタートを切れるようにと思っていますけど、ケガだけは本当に（気をつける）。気温も低いので注意しながら。少しでも収穫のある日にしたい」。猛虎の一員としてベールを脱ぐ日が近づいてきた。（石崎 祥平）

《球団新人2桁本塁打は過去6人》

○…阪神新人選手のシーズン2桁本塁打は

48年別当 薫 13本

50年渡辺博之 11本

69年田淵幸一 22本

80年岡田彰布 18本

21年佐藤輝明 24本

23年森下翔太 10本

の6人が記録。プロ野球全体では25年の渡部聖（西）12本まで61人（1リーグ6人、セ33人、パ22人）が記録しており、最多は59年桑田武（大洋）と86年清原和博（西）の31本。