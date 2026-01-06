2025年12月に静岡県長泉町の住宅でで現金約1000万円が奪われた強盗事件で、警察は17歳の少年3人を逮捕しました。

3人は知人関係で被害者とは面識がないという今回の犯罪。犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は「トクリュウ、闇バイトの系列の犯罪と言っていい」と話します。

「この家に入る」ための確認 2時間半の待機と指示役の存在

Q. 高校生含む17歳の少年3人が実行犯として逮捕されたことを率直にどう感じましたか？

＜犯罪ジャーナリスト小川泰平氏＞

間違いなく「トクリュウ」、闇バイトの系列の犯罪というふうに言っていいと思います。

今回は「どこの家に強盗に入るか」というのは、もう予め分かってるんです。だから下見ではなく、ただこの家に入るための確認で。しかも指示役から確認を受けて、これ実際に2時間半も待機してます。待機と言うか、2時間半もうろちょろしていますけども、実際は2時間半もうろちょろする予定ではなく、もっと早めに、早い段階で踏み込もうというか、早い段階で犯行に及ぼうと思っていたはずです。

ただし、この被害者宅、会社兼自宅住居が電気が付いていたってことは、まだ人が寝てない、起きているってことは、侵入する時に気付かれて通報される可能性があるので、そういったことを懸念して電気が消えるのを待つ。電気が消えてから、当然休まれてるんでしょうけども、それからある程度一定の時間をおいてから犯行に入る。

映像や写真を指示役に送信か

（防犯カメラの映像によると）写真を撮ってますよね。これ写真を撮ってるのか、動画を撮ってるのかちょっと分かりませんが、撮影して「今こんな状態です。電気付いてます。どこが付いてんだ。ここが付いてます」ってことで、その映像を指示役に送ってるんですね。

そこで指示役からゴーサインが出ないので、またそこで一旦待機と言うか、その場から離れるといったような行為をしている。ですから、この3人組というのは、実際実行犯が3人ですけども、当然後から車が来ます。だから車の運転手役もいます。他にも指示役がいるはずです。

この運転手、車に乗ってるのが指示役だとは思えないというのは、当然ここにもしあの指示役がいれば、指示役も現行犯で捕まるリスクが高まる可能性があるので。指示役は別の場所にいて、運転手役が運転手役としている。あと、実行犯が3名いるといった感じだというふうに思います。

下見ではなく「ピンポイント」 本当の首謀者が情報を把握

Q. 小川さんの見立てでは下見ではなく、強盗をする現場を決めた上でタイミングをうかがっていたということですか？

自ら下見というのは、泥棒でも強盗でも「どこの家に入ろうかな。ここのお宅デカいからお金あるんじゃないの」とかですね。そういう感じで下見をしていくのが下見であって、もう今回は「この家に入る」。

（多額の現金がある建物に）ピンポイントで行っているということは、多額のお金がある、もしくは1000万円ぐらいのお金があるっていうのを事前に把握し、そういう情報を得て当然行ってる。

ただ情報を得たのは、この3人組が情報を得たのではなく、指示役なり指示役の上、この「仕切り」というか、本当の首謀者というものがそういう情報を掴んで「この家に行けばお金があるんだ」ということですね。ですから、全然土地勘のない神奈川県の少年（が実行犯になった）。

17歳の未熟さと恐怖 心の迷いが表れた「甘い拘束」

Q. 防犯カメラの映像でもわかる現場の状況からトクリュウ・闇バイトの可能性は高いということですね？

（逮捕されたのは）17歳ですよ。成人はこういった闇バイト、これをやったら捕まるのは分かっているんです。

もうほとんど実行犯はみんな捕まってます。ですから、いくら報酬がもらえるという話があっても、実際に捕まった者を見れば報酬はもらってない。で、しかも捕まるだけ。こんな馬鹿みたいなバイトはない。それを皆さんも承知してますから、闇バイトの、闇バイトらしい応募があっても応募しませんし、仮に応募しても途中で「これやばいな」と思うともう離脱していく、抜ける。で、しかも警察に相談して保護を求めるというようなことが非常に多くなってきてます。

ただ、やはりどうしても17歳という、まだまだ未熟な少年にとっては、そういったものでちょっと好奇心が勝る。しかも、好奇心が勝って自分の身分証明書、運転免許証なり、そういったものを提示されて、それを全部取られて。で、逆に脅かされる。「この犯行に、あなたが犯行・犯罪、これに関与しないんだったら、これ全部あなたの学校だとか友人宅か、そういったところに全部もう晒しますよ、公開しますよ」っていうことで脅かされて、逆に仕方なく犯行に及んでいる。

80代の高齢者が自力で解ける"拘束"

手口的には指示されてはいますからそれなりにできるんですけど、中で縛ったりとか、粘着テープを使ったりとかして、被害者を拘束するのは甘いですよね。どうしても相手が高齢。自分のおばあちゃん、おじいちゃんの年代なわけですよ。

当然無抵抗だったと思います。そういった相手の手を縛るのにもうきつくきつく縛るっていうのは、多少良心があって少し緩めにしてあげたっていうとおかしいですけども、80代の高齢者が30分もしないうちに、自力で解けるぐらい甘く拘束しているんですね。

そういったところも、まあ素人っぽいと言えば素人っぽいですけど、少年なりの多少の良心の呵責というか、そういったものがあったんではないかなという風には思います。ですから、その現場でこう話しながら、「ああでもない、こうでもない」って言いながら、写真を撮って指示役の指示を待つっていうことだったんでしょうね。

なぜ現場に戻ったのか？「素人」ゆえの行動か

Q. 一度現場を離れているのに、車が現場に近づいてきて再び3人が建物に入る様子が見られます。戻ってくる理由として考えられることは何ですか？

一回車に戻ってますよね。その後、車からもう一回戻ってるじゃないですか。で、「何と何があったんだ」っていう時に「こういうものがあった」っていう時に、またもう一回戻ってるというのは、何か他にも、もっともなんだろう。「なんでそれ持ってこないんだ」とか。

そういったことを言われて、取りに戻った可能性もあるんです。そうすると、拘束が甘かったので通報されてて、あと、警察が来てサイレンが鳴ったのかどうなのか。それでもうやばいと思って、また逃げていったっていうので、「警察が来る、逃げていく」って言ったような言動になったのかなという風には、あの映像から読み取れるのかなと思いました。

"言われたものだけ持ってくる"

他に何かなかったか。素人だから、普通の強盗なら目的のものがあっても、他にも物があれば絶対その時間、時間は本人が縛られ、被害者は縛られてるわけですから、どうにも身動き取れてないの分かってるので、何か他にもあれば持ってこようと思えば持ってこれたかも分からないんです。

ただ、それは言われた通りですから、素人だから「もうこれとこれをやってこい」と、それしかやってきてない。「これは持ってこい」っていう、それしか持って来てない。で、来た時に「他に何かなかったか」「いや、こんなものもありましたけど、一応言われたものだけ持ってきました」ってなったら「バカ野郎、それもう一回行って、それも持って来いよ。金になるじゃないか」ぐらいのことを。

だから指示役としてみたら、指示役もこれまで見てもですね、必ずしも成功するとは限りませんし、うまくいかない場合もあるんですね、失敗する場合も。それから行くと、今回はこんな高校生の子供を使って、もううまくいった。指示役からしてみたら、すごくうまくいった例なんです。

ですから、もっとあったらね。「貴金属もあった」「いや、腕時計も色々ありましたよ」「こんな貴金属もありましたよ」で、「こんなものもありました」。「それもじゃあ全部持ってくるんで、もう一回行ってこい」ぐらいのことを言われて。でなければ普通なら、強盗なり窃盗犯が一回行って成功して出てきたのに、もう一回戻るってことはないです。

だから指示役から言われて、犯行、実行犯自体が素人だからね。こういったことに慣れてないから、言われたことしかやってこない。ですから、「もう一度行ってこい」って言われていたのかなという風には見ています。

運転手役は別にいる？ 免許を持たない少年たちの足取り

Q. まだ運転手役の身柄が確保されていません。捜査が難航しているのを見ると、他人名義の車や盗難車の可能性もありますか？

これまでの例を見ると、その車を、車付きで自分の車を持ってきて闇バイトに参加する者もいれば、あとはレンタカーを借りて来いと、レンタカーを借りさせられて実際にこの闇バイトに参加する者もいる。

今いろいろこれまでパターンがあるんですけども、今回、実行犯は全て17歳ですから、彼らが車の免許を持ってる者はまずいません。となると、免許を取れる人間ですね。だからレンタカーなのか、それとも自分の車なのか。ただ、車を盗んでまでこれまでやった例があまりないので、車が自分の車かレンタカーではないかなと思います。

応募者は単なる「使い捨て」 「闇バイト」という言葉の危うさ

Q. 闇バイトの危険性、そして若い世代が認識すべき点について教えてください。

これはメディアも悪いんですけど、「闇バイト」というね。これバイトじゃないんですよ。闇バイトって言うと、何かちょっとグレーなバイトのような感じがしますけど、これは犯罪ですから。闇バイトっていう言い方自体もアウトだ。もう闇バイトという名称がね。

一般に浸透してしまって、今でも闇バイトという風に私も使ってるんですが、闇バイトって言うと何かバイト、アルバイトのちょっと、ちょっとグレーなバイトなのかなみたいに思いますけど、これは犯罪です。闇バイトは犯罪ですし、闇バイトは必ず捕まります。で、闇バイトがうまく行ったとしても報酬なんか実際もらえません。

もしも応募してしまったら...110番通報や交番に相談を

今は実行犯も多少捕まってはいますけど、闇バイトで本当に貧乏くじを引くのは実行犯だけで。ほんと、この指示役とかこの募集しているリクルーターから見ると、闇バイトで応募してきた者は単なる使い捨てです。捨てゴマだから、捕まるのは全然関係ないというふうにやってます。

しかも、このお金の受け渡しも直接指示役が受けたりとか、直接首謀者がお金を受け取るのではなく、何人かを介しての、現金だけの搬送役などがいます。

警察のほうで相談窓口も設けてますし、本当に緊急なことがあれば110番でも大丈夫です。「こういう実は軽い気持ちで応募してしまったんだけど、どうやら闇バイトのような感じがします。どうしたらいいですか」っていう風に110番通報でもいいです、緊急なら。そうでなければ最寄りの警察署等にですね。相談行けば、必ず保護してくれます。

それ以上何か拡散されたり、晒されたりされることのないように、警察が必ず手を貸してくれるので、警察を信用してですね。こういったものに、実際に自分が実行犯として行動してしまったら取り返しがつかないことになります。

過去の事例では無期懲役になることも

これまでの例を見ても無期懲役とかになってるんですよ。闇バイトで本当に軽い気持ちで、普通のアルバイトじゃ考えられない金額を得られると思って応募しちゃったが故に、もう無期懲役。こんな若い人が無期懲役。

そんなことになるっていうことを、もう一度考えていただきたいな。闇バイトって言い、闇バイトという風にバイトって言ってますけど、闇バイトは大きな大きな犯罪であるということは間違いないなということは言えると思います。