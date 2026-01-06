今年１月１日付でオリックス球団の代表取締役社長兼オーナー代行に就任した馬殿太郎新社長（５９）が５日、大阪市内の球団事務所で会見に臨んだ。珍しい「馬殿（ばでん）」の姓は出身地の兵庫県宝塚市に多いという。戦国時代には豊臣秀吉が有馬温泉への道中で馬殿社長の先祖の家に宿泊したという縁も。“豊臣パワー”で常勝軍団を築く覚悟だ。

天下人となった秀吉と縁があるという。オリックスの球団カラーを意識したネクタイを結んで会見場に登場した馬殿新社長が、自身の祖先と秀吉の歴史を紹介した。

「歴史上で残っているのは、太閤さんが大坂城から有馬温泉に療養へ行かれるとき、（先祖の家が宝塚市の）逆瀬川（さかせがわ）ですが、そこから有馬街道の坂を登っていくのですが、（道中で）２度ほど泊まられたみたいです」。秀吉は有馬温泉を愛したことで知られる。天下統一を目指す最中、秀吉が湯治で赴く際に馬殿社長の先祖の家に立ち寄っていたという。

秀吉といえば半農の下級武士から大出世を果たして最終的に天下人まで上り詰めた人物。４日からはＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」もスタートするなど日本で人気の高い英雄だ。チームは２０２１年からのリーグ３連覇後、２４年が５位、２５年が３位。覇権奪回を目指す上でも“豊臣パワー”に、あやかりたい。

託された役目の重みを感じている。「パ・リーグ３連覇を成し遂げた湊前社長の後なので大変、重責を感じております」と馬殿社長。「強く、たくましく、かっこいい球団を作れたら」とチーム運営をイメージする。

目指すは当然、リーグＶと日本一。兵庫県宝塚市出身で幼少期はオリックス前身の阪急を応援するため西宮球場へ足を運んだという。「戦力は整っていると思いますし、モチベーションを上げてパフォーマンスを発揮できれば、もう一度やっていける」。６６年生まれで今年は“午”年の年男。悲願の天下取りへ手腕を発揮する。

◆馬殿 太郎（ばでん・たろう）１９６６年６月２７日生まれ、５９歳。兵庫県宝塚市出身。甲南大経済学部卒業後、９０年４月にオリックス入社。富山支店長、東京中央支店長などを歴任して１９年から法人営業本部副本部長、グループ関西副代表。２４年１月に執行役。２５年１月１日付でオリックス球団の代表取締役社長とオーナー代行就任。