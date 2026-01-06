Ｊ１ＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が５日、小平市で、２月から行われる特別大会「百年構想リーグ」と６月のＷ杯北中米３カ国大会に向けて始動した。Ｗ杯イヤーに突入し、改めて日本代表で前人未到となるＷ杯５大会連続出場に決意。９月で４０歳を迎える鉄人は、衰え知らずの状態を強調し、一部で議論に上がっている“長友不要論”も一蹴した。

期待が膨らむような暖かい冬空のもと、長友がスタートを切った。先頭でランニングを引っ張り、ミニゲームでは躍動感のあるドリブルを披露。誰も俺を止められない。そんな覚悟が新年の決意とともに、にじみ出た。

「人生最大の勝負の年になる。ＦＣ東京でタイトルを取って、５回目のＷ杯に向かう。そして優勝する。その目標しか見ていない」

９月で４０歳。大ベテランの域に差しかかるが「細胞が爆発している。４０歳にしては、あまりにも動きすぎるので逆に心配してほしい」と現役バリバリだ。オフには香川真司（Ｃ大阪）と鎌田大地（クリスタルパレス）の３人で自主トレを敢行。日の丸の重さを知る戦友から刺激を受け「過去一のオフを過ごせた」と自信があふれている。

今回のＷ杯アジア最終予選では全活動に招集されるも、全１０試合でベンチ外。貴重な選手枠「１」を長友に使うべきなのか、ネット上では“長友不要論”も渦巻いた。それでも当人は「議論は必要ない。時間の無駄」と一蹴。「Ｗ杯前の僕に勝てる選手はいない」と、過去４大会の経験から、ピークを本大会に合わせる術は熟知している。

クラブとの契約期間は６月まで。「先のことは考えてない」と集大成をぶつけるつもりだ。Ｗ杯メンバー入りへ、現状は当落線上とみられる長友。夢舞台への切符を死ぬ気でつかみ取り、決戦の地で「ブラボー」の絶叫を響かせてみせる。