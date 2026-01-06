新潟市役所で1月5日、約100人の幹部職員を前に中原市長が年頭の挨拶を行いました。

冒頭、能登半島地震の発生から元日で2年となったことに触れ…



【新潟市 中原八一 市長】

「新潟市の能登半島地震からの復旧・復興はいまだ途上にあり、今年も被災された方々に寄り添いながら、住宅や生活再建に向けて力強く前に進めるよう、引き続き、支援を行っていただくようお願いします」



西区と江南区の一部を対象にした街区単位の液状化対策では、住民の費用負担と全員同意が実施要件となっていますが、新潟市は住民への説明を重ねた上で、明確な反対のない地域から順次、実証実験に入りたい考えです。





また、みなし仮設住宅には現在も209世帯が入居していて、引き続き、被災者に寄り添った支援が求められています。さらに…【新潟市 中原八一 市長】「現在、食料品をはじめ物価が高騰し、多くの市民の皆様が厳しい状況に置かれている」5月の大型連休前には政府の交付金を活用し、市民全員に現金3000円の支給を開始。旧・西堀ローサの利活用や白山エリアにあるスポーツ施設の再編についても前に進めたいと意欲を示しました。【新潟市 中原八一 市長】「これらのことに積極的に挑み、一層飛躍できる一年にしてまいりましょう」