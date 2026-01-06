¼¡´üÄ«¥É¥é¼ç±é¡¦¾åºä¼ùÎ¤¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¡¡2026Ç¯¤Ï¡ÖÃúÇ«¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ë¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ ¹ñºÝ´Û¥Ñ¥ß¡¼¥ë¡Ö°°¸÷¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ 2026¿·½ÕÀ²¤ìÃå¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÎÀ²¤ìÃå¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ï5²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï½é¤á¤ÆÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤â»²²Ã¤·¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¾åºä¼ùÎ¤¡¢¾¾Èø¤½¤Î¤Þ¡¢º´Æ£»°·»Äï¡¢¹Ó°æ·¼»Ö¡¢ÀÐÀî°¦Âç¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¾åºä¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤³¤¦¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÃåÊª¤òÃå¤Æ³§ÍÍ¤Ë¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤â¤ª»Å»ö¤ËÀº°ìÇÕ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡ÖÃúÇ«¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ë¡×¡£¡Ö20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ2026Ç¯¤Ï21ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ª»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»þ¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ç¸«¾å°¦¤È¶¦¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾åºä¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀèÇÚ¤Î¹âÀÐ¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼ç±é·èÄê¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤òÄÌ¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¶Ã¤¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤È¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ä«¥É¥é¤Ï¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¥Ð¥È¥ó¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¾åºä¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤É¤ó¤½¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢¹âÀÐ¤â¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤È¤»×¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ä´¶¾ð¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¼ç±é¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¸åÇÚ¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì¤ò²È¤À¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¶¯¤ß¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯Ãæ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°áÁõ¶¨ÎÏ:°ìÂ¢