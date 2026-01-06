萩本欽一＆香取慎吾「第101回全日本仮装大賞」1月12日放送決定 ご当地キャラ・くまモンが初参戦
【モデルプレス＝2026/01/06】萩本欽一と香取慎吾が司会を務める「第101回全日本仮装大賞」が1月12日よる7時より放送決定。今回は、熊本のご当地キャラクター・くまモンも予選を突破し初参戦する。
【写真】「仮装大賞」に初参戦する人気ご当地キャラ
1979年にスタートし、101回目を迎える「全日本仮装大賞」。年々クオリティーの高い作品が生まれ、今ではアメリカの「ゴット・タレント」に出演する作品も。その「仮装大賞」が、200回に向けて新たなスタートを切る。今回の応募総数は880組。予選を勝ち抜いた出場者35組が、個性的なアイデアを生かして作品をゼロから一生懸命作り上げる。
最年少の4歳挑戦者は「サンマの水揚げ」を演じ、最年長の84歳挑戦者は「花」に仮装し社交ダンスを披露。その年齢差は80歳。「昭和」「平成」「令和」の世代をまたいで競い合う。そんな中、今回はなんと熊本のご当地キャラクター・くまモンが予選を突破。ご当地キャラクターが「仮装大賞」に参加するのは初めて。熊本県名産の「アレ」に仮装し、優勝なるか。（modelpress編集部）
欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞
2026年1月12日（月祝）よる7時〜9時
司会：萩本欽一、香取慎吾
優勝賞金：100万円
【Not Sponsored 記事】
◆「第101回全日本仮装大賞」放送決定
◆番組概要
