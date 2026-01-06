きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って買い戻しが強まり、１．３５ドル台半ばまで上昇。本日高値圏での推移となっている。一方、ドル円、ユーロ円は下落しているものの、ポンド円は上昇しており、２１１円台半ばに上昇。本日はポンドの強さが目立つ１日となっている。



本日は１１月の英消費者信用残高とＭ４が公表されていたが、英銀行融資が堅調だったことが示された。予算発表前の不透明感にもかかわらず、消費や投資に与えた影響は想定よりも小さかったことを示唆している。１１月の個人向け融資は計６６億ポンドに増加し、住宅ローン融資も堅調だった。一方、住宅価格の伸びは短期的に鈍い状態が続く見通しだという。



融資の力強い増加はインフレが長期化するリスクを示すものの、現在の金融政策のスタンスが物価上昇抑制に傾く可能性が高いとの指摘も出ていた。また、景気減速もインフレ抑制に寄与すると見られ、英中銀は政策金利を年内に現在の３．７５％から３．００％まで引き下げる余地があるという。



GBP/USD 1.3544 GBP/JPY 211.52 EUR/GBP 0.8659



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

