「全国高校ラグビー・準々決勝、桐蔭学園２４−２１大阪桐蔭」（５日、花園ラグビー場）

３連覇の懸かる桐蔭学園（神奈川第１）と京都成章が決勝に進んだ。桐蔭学園は６度目の優勝が懸かり、京都成章は５大会ぶりの決勝進出で初の頂点を目指す。桐蔭学園は試合終了間際のトライで逆転し、大阪桐蔭（大阪第３）に２４−２１で競り勝った。京都成章は６トライを奪い、東福岡（福岡第１）に３８−１９で快勝した。決勝は７日午後２時にキックオフ予定。

大阪桐蔭は７大会ぶりの決勝進出、そして２度目優勝へ、正規の試合時間を過ぎるまでリードを守っていた。

しかし、後半２８分でマイボールとした桐蔭学園のラストプレーは激しく、文字通りの波状攻撃を展開。受け止め、はね返し続けた大阪桐蔭だったが、最後は必死の防御が突破され、同３６分、逆転トライを許した。

泣き崩れるフィフティーンを、ＣＴＢ手崎颯志主将（３年）は、笑顔でねぎらった。

「つらいときこそ、笑え、と綾部（正史監督）先生にも言われてましたし、自分でもそれを続けてきたので、『最後も笑顔で』と思って」と手崎。

それでも最後のシーンを振り返った時、「最後のプレーが終わるまで、みんなが体を張ってやり続けてくれた」と、あふれる涙をこらえることができなくなった。

３大会連続で桐蔭学園に屈した。それでも、これほどの粘りに綾部監督は「こんなゲームができる、素敵な３年生ですよ。最後の最後まで出し切った」と賛辞を贈った。

あと一歩、いやそれ以上にまで迫った大きな目標は、涙とともに夢と消えた。手崎は「楽しかった」と満足感を漂わせたが、最後、「優勝、したかったな」とぽつり、本当の気持ちが口を突いた。