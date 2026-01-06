３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選出された巨人の大勢投手（２６）が５日、世界一に向けて再始動した。球場開きとなったＧ球場で、侍ジャパンに選出後では初となる公の場に登場。井端監督から「８回、９回を任せられる」と期待される右腕。同点弾を浴びた１１月の強化試合・韓国戦（東京Ｄ）を引き合いに出し「今度こそ」とブルペン陣を支える覚悟を明かした。

Ｇ球場の初投げから大勢の剛球がうなった。重心を低く落としたモーションから放たれた白球が、約３０メートル先のグラブにピタリと吸い込まれていく。キャッチボールでその威力を感じた高梨、堀田が「もう仕上がってる」、「えぐいですよ」と声を上げる。「開幕が早いので。パフォーマンスがしっかり発揮できるように、調整は早くなると思います」と大勢。６０日後に迫るＷＢＣ初戦の３月６日・台湾戦に照準を定め、着実に階段を上っている。

球場開き初日の再始動。ＷＢＣメンバーに選出された昨年１２月２６日以降では、初の公の場となった。ウェートトレーニングを終えて室内練習場に現れると一球一球、感触を確かめながら腕を振った。昨年は宮崎キャンプ第２クール最終日の２月９日に投手陣大トリでブルペン入り。今オフは年末もＧ球場で連日、堀田とトレーニングを続けており、例年以上のハイペース調整で体を仕上げている。

胸に秘める思いがある。侍ジャパンの井端監督が「８回、９回を任せられる投手」と言及したことを伝えられると「本当に申し訳なかったです」と、自ら切り出したのが昨年１１月の強化試合・韓国戦だ。１点リードの９回を託されたが、２死から同点弾を許した。「悔しい形で終わっている。しっかりチームの力になりたい、次こそはと思います」。指揮官の揺るぎない信頼に応える覚悟だ。

心が躍る吉報もあった。岡本のブルージェイズ入りが決定。「ワールドシリーズに出るすごく強いチームですし、うれしかったですね」と巨人で４年間、２３年ＷＢＣでも共闘した先輩の挑戦に胸を高鳴らせた。カナダ・トロントに本拠を置くため「オーロラを見に行きたいなと思っていた。招待していただいて、一緒に見に行けたら」とニヤリ。「そうなればうれしい」とＷＢＣでの再共闘を熱望した。

２３年大会は大谷ら超一流の準備を目の当たりにしたことが財産となった。今回も大谷、菊池らとともに名を連ね「いいものを吸収できたら。野球に取り組む姿勢を見て学びたい」。早くも見せた快速球と力強い言葉が、世界一への所信表明となる。（内田 拓希）

◆大勢の２３年ＷＢＣ １次Ｒのオーストラリア戦でＷＢＣデビューし、１回１安打無失点。イタリアとの準々決勝も１回無失点に抑えると、メキシコとの準決勝では４―５の９回に登板し、１回無安打無失点で直後のサヨナラ勝ちにつなげた。米国との決勝では３―１の７回に登板し、トラウトを右飛、ゴールドシュミットを遊ゴロ併殺に仕留めるなど１回１安打無失点。８、９回のダルビッシュ―大谷へつなげ、世界一に貢献した。計４登板で４回無失点。１勝０敗、防御率０・００。

〇…ＷＢＣは米動画配信大手の「ネットフリックス」が日本国内の独占配信契約を結んでいるが、プロ野球の榊原コミッショナーは５日、取材に応じ、録画での中継の可能性を模索していることを示唆した。「理想的なのは地上波で何らかの形で視聴できるのが望ましい。時間をずらすとかいろんなやり方があると思う。まだ協議中というか、検討中というふうに考えていただきたい」と説明した。