「全国高校ラグビー・準決勝、京都成章３８−１９東福岡」（５日、花園ラグビー場）

３連覇の懸かる桐蔭学園（神奈川第１）と京都成章が決勝に進んだ。桐蔭学園は６度目の優勝が懸かり、京都成章は５大会ぶりの決勝進出で初の頂点を目指す。桐蔭学園は試合終了間際のトライで逆転し、大阪桐蔭（大阪第３）に２４−２１で競り勝った。京都成章は６トライを奪い、東福岡（福岡第１）に３８−１９で快勝した。決勝は７日午後２時にキックオフ予定。

京都成章が東福岡を圧倒し、悲願の初優勝へあと１勝まで駒を進めた。

序盤は東福岡に押されていたが、ロック土肥祐斗主将（３年）が「チームが焦っていたので、自分のトライで流れを引き寄せたかった」と奮起。

ゴール直前から球出しを連発した末、ラックから土肥が右中間へ飛び込んで、先取点をもぎ取った。

前半を１２−５で折り返すと、後半開始直後には敵陣４０メートル付近からボールを受け取った高校日本代表候補のＣＴＢ森岡悠良（３年）が右中間最深部まで切り込んでいき、ＷＴＢ篠−再び森岡という素早いパス回しでトライ、主導権を握った。

３大会前の準決勝、同カードでは森岡の兄・蒼良（同大３年）が敗れていた。「リベンジする」の連絡に、「頼むわ」の返答。短いやりとりに思いが込められ「試合中もお兄ちゃんが頭をよぎった」と森岡。

５大会ぶり２度目の決勝進出。相手も同じ桐蔭学園。土肥は初優勝へ「しんどいこと、コンタクトでも、タックルでもそれが僕のやるべきこと」と、最後の６０分に、覚悟を示した。