「全国高校ラグビー・準々決勝、桐蔭学園２４−２１大阪桐蔭」（５日、花園ラグビー場）

３連覇の懸かる桐蔭学園（神奈川第１）と京都成章が決勝に進んだ。桐蔭学園は６度目の優勝が懸かり、京都成章は５大会ぶりの決勝進出で初の頂点を目指す。桐蔭学園は試合終了間際のトライで逆転し、大阪桐蔭（大阪第３）に２４−２１で競り勝った。京都成章は６トライを奪い、東福岡（福岡第１）に３８−１９で快勝した。決勝は７日午後２時にキックオフ予定。

歓喜と悲鳴が入り交じる聖地で桐蔭学園フィフティーンは雄たけびを上げた。大阪桐蔭の選手たちはグラウンドにぼうぜんと立ち尽くす。王者の意地の攻撃で激闘に終止符を打った。

８分間、一度も止まることなく進み続けた。３点リードの後半２６分、大阪桐蔭にこの試合２度目の逆転トライを許し、４点を追う展開で迎えた同２８分。ロスタイムがないことを伝えるアナウンスが流れた中で最後の攻撃が幕を開けた。中盤から連続ラックで前進。１３フェーズ目の同３３分にはボールをこぼして相手の手に渡るも、喜瑛人（よし・あきと、３年）がすぐさま絡みついて取り返した。

オフロードパス、モールも仕掛けながら再び進み、敵陣インゴールまで残り約１０メートルに接近。スティールを狙う大阪桐蔭フィフティーンの腕を振り払い、連続ラックでジリジリと前進した。守る大阪桐蔭の選手の体がゴールラインを越えた２０フェーズ目。喜が右に持ち出して中央に再逆転のトライを決めた。「みんなが頑張ってくれた。僕の力ではない」と涙。全員が必死に体をぶつけて決勝トライをつかんだ。

「想定通り。決めたことをやるだけ」。最後の攻撃前のミーティングでフィフティーンに焦りはなかった。試合前から接戦になることはイメージ済み。２連覇中の王者であるからこそ、花園準決勝の厳しさは身に染みていた。２回戦で常翔学園、準々決勝で東海大大阪仰星、そして５月のサニックスワールドラグビーユース交流大会で敗れた大阪桐蔭を下して史上初の１大会大阪３校撃破を達成。藤原秀之監督（５７）は「おなか一杯な感じがしますね」と目を細めた。

“ＴＯＩＮ”対決を制してつかんだ３年連続の決勝の舞台。３トライで躍動した喜は「とりあえず集中してやりきりたい」とすぐさま次を見据えた。史上６校目となる３連覇へ、勢いそのままに頂点に立つ。