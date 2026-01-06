©ABCテレビ

1月６日の「相席食堂」は、新年にふさわしい景気の良い旅人の相席旅をお届けする。

©ABCテレビ

福島県いわき市屈指のパワースポット、大國魂神社にやって来たのは、今年も“やる気！元気！森脇！”と現れた森脇健児。「今年は勝負の年！動くよ！」と意気込む森脇は、映画「ロッキー」さながらに神社の階段を駆け上がる！

海岸沿いを歩き、カフェのテラス席で子豚を抱っこしたお客さんと相席。おとなしく席に座っていた子豚だったが、森脇が食レポを始めるやいなや、絶妙な鳴き声の合いの手で森脇を援護！「３段落ちのキレイなボケ」と子豚を絶賛した千鳥は、奇跡のコラボに「コンビ結成！？」と大喜びする。

©ABCテレビ

「体を動かしたい」と、「スパルタンレース」のオフィシャルコーチをしている男性のもとへ。世界最高峰最大級の障害物レース「スパルタンレース」は、世界一過酷ともいわれる“鉄人レース”。男性は国内大会の年代別で２連覇したという、まさに“ミスター・スパルタン”だ。自宅と庭を改造したトレーニングコースは吊り輪や懸垂、山登り、有刺鉄線に炎まで揃った驚きの造り。これには“赤坂５丁目ミニマラソン”のスターもスイッチオン！超ハードなコースを全力で激走する！

「まだ体を動かしたい」と、次に向かったのはスパリゾート。実は、５年前に相席食堂に出演した際、ゴムボールの中に入るアトラクションに挑み、森脇の腕がとれるイリュージョンのような伝説シーンが生まれたのだ。再びのミラクルを狙い、プールでウォーターホイールに挑むと…！？

©ABCテレビ

さらに、ファイヤーナイフダンスに挑戦するなど、新年から全力で相席する！

©ABCテレビ

この日は他にも、元宝塚トップスターの紫吹淳が千葉県富里市へ。乗馬クラブで目を疑う衝撃映像が…！ 千鳥も騒然！ 紫吹が馬場に埋まる！？

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。６日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。