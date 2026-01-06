童顔＆グラマラスな韓国美女ゴルファーの人気が止まらない！今度はビューティー企業とスポンサー契約

韓国の女子プロゴルファー、アン・ソヒョンがスポーツクリームのモデルに起用された。

【写真】童顔グラマラス…アン・ソヒョンの圧巻スタイル

アン・ソヒョンは最近、ナノテクノロジーを基盤とする韓国のビューティー・ヘルスケア企業「NAOVELLE」とスポンサー契約を締結した。

NAOVELLEは有効成分を超微細なナノリポソーム形態で具現する技術を保有したビューティ・ヘルスケア企業だ。従来の化粧品では具現が難しい成分を活用し、皮膚科学とナノ技術を融合したプラットフォームへと事業を拡大している。

今回の契約により、アン・ソヒョンはNAOVELLEが展開する機能性スポーツ・関節ケア製品「B:Activ ナノ関節スポーツクリーム」の広報モデルを務める。モデルとしてトレーニングやラウンドの現場で実際に製品を使用しながら、効能やブランドメッセージを発信していくという。

「B:Activ ナノ関節スポーツクリーム」は関節や筋肉部位にアプローチする成分を効率的に届ける点を特徴とし、関節の負担と筋肉疲労の回復に役立つ高機能製品だというのがサポートする高機能アイテムだというのがメーカー側の主張だ。

アン・ソヒョンはスポンサー契約に際し、「選手にとって関節や筋肉のケアは、パフォーマンスに直結する重要な要素だ。実際に使ってみて、運動後の回復やコンディション管理に役立つと感じた。競技者だけでなく、日常的に体を動かす方にもおすすめしたい」とコメントしている。

アン・ソヒョンとの協業について、NAOVELLEのファン・ジウォン代表は「ナノ技術は、最終的に“体感できる効果”で証明されるものだ。プロアスリートであるアン・ソヒョン選手との協業を通じて、B:Activラインの信頼性と現場性を高め、スポーツ・関節ケア市場に新たな基準を提示したい」と自信をのぞかせていた。

アン・ソヒョン（写真提供＝OSEN）

アン・ソヒョンは1995年4月16日生まれの30歳。幼少期はピアニストを夢見ていたが、父親に連れられて訪れたゴルフ練習場をきっかけに小学5年生から競技を始め、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）へ入会した。確かな競技キャリアに加え、存在感のあるビジュアルでも知られ、韓国国内のみならず日本でも注目を集めている。

また、競技以外で社会的な取り組みを続けている点も注目を集める。昨年11月19日にはファンクラブ「サフラン」の会員やスポンサー企業とともに、社会的弱者層への暖房費支援を目的としたチャリティーゴルフ大会を開催。同大会で集められた寄付金は、国際NGOの韓国ワールドビジョンに全額寄付され、ラウンド後に行われたオークションの収益も同団体へ届けられた。