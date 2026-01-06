「圧倒的」「最高レベルで戦える」25歳日本代表にイタリア名門、ドイツ３位、スペイン強豪などが注目！“フランスの天才”を完封し評価が急上昇「主役をさらった」
リーグ・アンのル・アーブルに所属する日本代表DF瀬古歩夢が、注目を浴びているようだ。
フランスメディア『PARIS NORMANDIE』によれば、１月４日のアンジェ戦で、相手の19歳FWシディキ・シェリフを視察に来たスカウトたちが、「真に印象に残ったのは瀬古だった。この日本代表選手は、圧倒的な存在感を示した」という。
「スタッド・オセアンを訪れたスカウトや、ル・アーブル対アンジェ戦を現地またはテレビで観戦したスカウト陣の多くは、ヨーロッパの主要クラブが3000万ユーロ近くの移籍金で獲得を狙う19歳のストライカー、シディキ・シェリフを間近で観察したいと願っていた。しかし残念ながら、彼がどれほど才能豊かであろうとも、この日曜日は彼を評価するには最適なタイミングではなかった」
同メディアは、「もしスカウト陣が万能な守備的MF兼CBも探していたとしたら、視察は全くの無駄ではなかった。ピッチ上で主役をさらったのはシェリフではなく、瀬古だった。情報筋によると、シェリフを観察した多くのスカウト――ミラン、クリスタル・パレス、ビジャレアル、フランクフルト、パリFCなど――が、この日本人のパフォーマンスを称賛しているという」と続けた。
「アルナ・サンガンテの不在により、この日本代表選手は本来のポジションであるCBで起用され、圧倒的なパフォーマンスを見せた。デュエルでは圧倒的な強さを見せ（８回中６勝）、ゲームを読む能力も完璧（タックル４回、インターセプト１回）で、相手に常にプレッシャーをかけ続けた」
記事は「瀬古の素晴らしいパフォーマンスで、シェリフに与えられたチャンスは１回だけだった」とし、こう締め括っている。
「ヨーロッパのエリートたちが攻撃の天才を視察していた一方で、彼らは偶然にも、最高レベルで戦えるDFを発見したのかもしれない」
今シーズンは、ンカーで起用される試合が少なくなかった25歳が、本職のCBで、イタリア名門のミラン、昨季のブンデスリーガ３位のフランクフルト、スペイン強豪ビジャレアルなどのスカウト陣を唸らせたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
