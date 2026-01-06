京本大我、ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』主演に決定！SixTONESメンバーには「話していないです！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESの京本大我が、5月4日よりPrime Videoにて独占配信されるドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』にて主演を務めることが決定した。

■京本大我が演じるのはベストセラー作家の“吸血鬼”

本作は、警察の事件捜査に協力する謎に満ちた美貌の吸血鬼作家と、人外に翻弄される新米編集者のトラブルだらけな日々を描く新感覚の“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。

原作は、第2回角川文庫キャラクター小説大賞「大賞」受賞作でもあり、『准教授・高槻彰良の推察』シリーズで大人気の澤村御影のデビュー作『憧れの作家は人間じゃありませんでした』。事件ごとに複雑な事情や思惑があり、一筋縄ではいかないストーリー構成が本作の魅力のひとつだ。

京本が演じる主人公は、作家の御崎禅（みさき・ぜん）。巷で大人気のベストセラー作家でありながら、その正体はまさかの“吸血鬼”。「念写」（※血液からその人物の記憶を読み取ることができる）「読心術」「催眠術」など、人外ならではの能力や推理力を発揮して、警察が捜査に行き詰まっている難事件を華麗に解決していく。

人間をやめて吸血鬼となった御崎は、ドラマ冒頭では生きがいを見失いつつあり、新しい小説を書くような情熱もなく、厭世的。しかし、新米編集者や若手刑事との交流、数々の事件の解決を通して、少しずつ本来の愛情や友情、人間的な感情を取り戻していく。

なお、京本がPrime Video連続ドラマで主演を務めるのは今回が初となる。

■京本大我 コメント

■原作・澤村御影 コメント

■番組情報

Prime Video『憧れの作家は人間じゃありませんでした』

05/04（月）国内独占配信スタート

主演：京本大我

原作：澤村御影『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（角川文庫／KADOKAWA）

脚本：橋本夏

