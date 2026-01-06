『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』放送！熊本のご当地キャラクター・くまモンも出場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞』が、1月12日に日本テレビで放送される。

■200回に向けてあらたなスタート

1979年にスタートし、101回目を迎える『全日本仮装大賞』。年々クオリティの高い作品が生まれ、今ではアメリカの『ゴット・タレント」』に出演する作品も。

その『仮装大賞』が、200回に向けてあらたなスタート。第101回大会が1月12日19時から放送される。

今回の応募総数は880組。予選を勝ち抜いた出場者35組が、個性的なアイデアを生かして作品をゼロから一生懸命作り上げる。

最年少の4歳挑戦者は「サンマの水揚げ」を演じ、最年長の84歳挑戦者は「花」に仮装し社交ダンスを披露。その年齢差は80歳！「昭和」「平成」「令和」の世代をまたいで競い合う。

そんななか、なんと熊本のご当地キャラクター・くまモンが予選を突破した。ご当地キャラクターが『仮装大賞』に参加するのは初めて。くまモンは熊本県名産の「アレ」に仮装し、優勝を狙う。

番組情報

日本テレビ『欽ちゃん＆香取慎吾の 第101回全日本仮装大賞』

01/12（月・祝）19:00～21:00

司会：萩本欽一 香取慎吾

