協調の再生へ問われる外交手腕

新興政党が台頭し、どの勢力も単独では政権を取れない多党化の時代が本格的に訪れた。

与野党が協調し、多様な民意を政策に反映させていくことが期待されているのだろう。

これまでのように、各党が政局の主導権を握ろうとして目先の「成果」にこだわっていたら、中長期の課題は置き去りにされてしまい、難局を乗りきれない。

多党化が進んだ現状でも政治を混迷させないためには、与野党双方が次世代への重い責任を担っていると自覚し、互いに協力して政策を遂行することが重要だ。

高市内閣が発足してから２か月半が経過した。物価高対策や積極的な外交姿勢などが評価され、高い支持率を維持している。滑り出しは順調と言える。

高市首相は、伊勢神宮参拝後の年頭の記者会見で「困難な改革にも果敢に挑戦したい」と、今年の抱負を述べた。

ただ、自民党と日本維新の会の与党は、衆院では過半数を確保しているが、参院では少数だ。

１月２３日に召集予定の通常国会で、過去最大の１２２兆円超にのぼる来年度予算案や、重要法案を成立させるには、依然として野党の協力が欠かせない。

短命政権が続いている

首相は、国民民主党や公明党などとの協力を深めつつ、連立の拡大も視野に入れる必要がある。野党も政策の要求にあたっては、安定的な財源とセットで示さなければ責任政党とは言えまい。

衆院議員の任期は２０２８年１０月までで、まだ３年近く残っている。一方、今の自民、維新の連立は国民の審判を受けていない。政策の推進力を得るためにも、首相は今年、信を問うべきだろう。

この５年間で日本の首相は菅氏、岸田氏、石破氏が交代し、高市氏が４人目だ。

短命政権では負担を伴う改革などに取り組めない。国際社会での信頼も低下しよう。高市首相が安定した政権を築けるかどうかは、日本の国力に直結している。

少子高齢化や物価の高騰など、内政の課題は尽きない。

政府は昨年、高額療養費制度などを巡って負担増となる見直しを行った。ただ、それだけでは社会保障費の削減効果は薄い。

国民会議設置急ぎたい

人口が減少して支え手が細る中でも、手厚い医療や介護などを維持していくには、給付と負担の一層の見直しは避けられない。

現役世代の税や社会保険料の負担は増えている。そうした実情を考えれば、高齢者なども含めて幅広い層が負担している消費税は、減税どころか、むしろ増税を検討する必要がある。

首相が年頭の会見で述べたように、まずは与野党と有識者が一緒に社会保障政策を議論する「国民会議」を設置し、給付と負担のあり方などを真摯（しんし）に協議したい。

ＳＮＳの普及に伴って有権者の政治への関心は高まっているが、昨年の参院選では、外国勢力が特定の政党に支持を誘導しようと、ＳＮＳ上に偽情報を発信したとされる。有権者を惑わす行為は、民主主義を揺るがしかねない。

政府は今年、インテリジェンス（情報収集、分析）機能を強化する法整備を行う方針だ。現在の内閣情報調査室を「国家情報局」に改め、外務省や警察庁など省庁横断の組織とする。

偽情報対策を含め、情報戦への対応力を高めることは急務だ。

国際社会で日本が恩恵を受けてきた自由貿易や法の支配は、崩壊寸前の状態にある。

ロシアは力ずくでウクライナの領土を奪おうとし、中国は、自国にとって不都合な国への軍事的、経済的威圧を強めている。米国はベネズエラを攻撃するなど、国際秩序を乱している。

大国のこうした振る舞いに新興国は不信感を強めていよう。

日本は長年、東南アジアやアフリカ、中東などの国造りを支援してきた。日本への信頼感は高い。その実績を生かして新興国と連携を深め、平和の回復や国際協調体制の再生を主導していきたい。

引き続き防衛力強化を

防衛力の強化も待ったなしの課題だ。中露両軍の爆撃機は先月、太平洋を東京方面に向かう異例の共同飛行を行った。日本を威嚇する狙いだろう。北朝鮮の核・ミサイル開発への警戒も怠れない。

政府は今年、国家安全保障戦略など安保関連３文書の改定を前倒しして行う方針だ。防衛予算の確保に道筋をつけ、日本国内の防衛生産基盤を強化していくことで抑止能力を高めていくべきだ。