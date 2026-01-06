昨夏にロシア・カムチャツカ半島付近で起きたマグニチュード（Ｍ）８・８の地震で、津波の一部が南米を経て太平洋を往復し、約４８時間後に日本へ到達した可能性が高いことが気象庁気象研究所の分析で分かった。

遠い場所で発生した地震に伴う「遠地津波」は日本でも過去に多くの被害が出ており、識者は「リスクを知ってほしい」と話す。

地震は昨年７月３０日午前８時２４分に発生し、気象庁は一時、１３都道県の太平洋沿岸に津波警報・注意報を出した。第１波は３０日、最大波は３１日までに到達し、高い所で１・４メートルが観測された。警報・注意報は同日夕までに全て解除された。

気象研は、東北沖の海底観測網で捉えた水圧データなどを基にスーパーコンピューターで津波の動きを再現。解析の結果、津波は太平洋を渡って震源から約１万５０００キロ・メートル離れた南米沿岸に当たって反射し、再び太平洋を経て日本へ向かったことが分かった。

解析上、「反射波」の日本到達は警報・注意報が解除済みの約４８時間後で、実際に８月１日午前、茨城県神栖市と岩手県久慈市で０・６メートルの津波が観測された。この津波は、南米大陸が存在せず、海しかないと仮定した解析では再現できないことも確かめた。

津波注意報は、津波の高さが０・２メートル以上で、被害が予想される場合に発表する。今回のケースについて、気象庁の担当者は「当時は津波が観測されていることが十分に認識されており、被害の恐れはないと判断して、再度の注意報は出さなかった」と説明する。

１９６０年に南米チリ沖で起きた地震（Ｍ９・５）では津波が約２２時間後に日本へ到達し、１００人以上の死者・行方不明者が出た。分析した気象研の対馬弘晃・主任研究官は「遠地津波は第１波から大幅に遅れて到達する恐れがある。同様の地震に備えて防災意識を高めてほしい」と話す。