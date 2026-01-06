2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪開幕まであと1カ月。スノーボード男子スロープスタイル（SS）ビッグエア（BA）の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）は、2種目で日本男子初のメダル獲得が期待される。23年世界選手権を制し、昨季はW杯種目別を制覇した希代のボーダーが描く五輪2冠への“帝王学”とは？（取材・構成 阿部 令）

百獣の王ライオンを思わせる髪形に、自信をみなぎらせる表情。生を受けた05年当時、全盛期にあったタイガー・ウッズを想起させる名前は、「帝王に勝つ」という強烈なメッセージが込められた漢字を当てられ、今まさにスノーボード界の王になろうとしている。

「名前の通り、今の王者を倒して、自分が王者になるシナリオはできてきているなと思う。現時点でシャオミン（22年北京五輪BA金メダルの蘇翊鳴）がビッグエア王者なので、自分が勝って、王になるシナリオですね」

「長谷川帝勝」。その名が世に知れ渡ったのが、17歳で初出場した23年世界選手権。BAでただ1人、2方向の5回転技を決め、同種目では男女通じて日本人として初制覇を果たした。24年には冬季Xゲームを制し、昨季はW杯で種目別優勝の快挙。22年北京五輪はケガもあり届かなかったが、その後は1シーズンごとに実績を積み重ね、金メダル候補に挙げられる立場まで上り詰めてきた。

選手それぞれが個性をぶつけ合う競技とあって、長谷川の最大の特長は4方向全ての5回転半技に成功した万能性と安定感だ。オフシーズンも「5回転や5回転半の完成度を高める練習」で、徹底して基礎固めに着手。その上で昨年11月のW杯開幕戦決勝では唯一、6回転技に挑戦した。2度とも奇麗に立てなかったが「比較的小さい台で試す場だった。どちらも飛距離でミスしたが、それを早い段階で確認できたのはいいこと。他に誰も挑戦していないので、そこはアドバンテージになる」と手応えを得た。

開幕戦後、体調を崩してW杯2大会をスキップ。それでも「神様に、お前は一回休めと言われた。窮地に追い込まれても、ひっくり返せるほどの努力はしてきた。そこは自信を持ってやればいい」と言い切る。実際、その練習量やストイックさは他の選手も「マネできない」と舌を巻くほど。これこそがまさに、五輪で頂点に立つための“帝王学”だ。

小6で足首のケガをしたことをきっかけに、今も指導を受けるトレーナーに師事、中2頃から朝のトレーニングが日課となった。5時に起床、シャワーを浴びた後はストレッチを行い、その日の可動域や体幹を確認。その後は屋外でラダーやマーカー、テニスボールを使った運動を行い、リフティング300回、縄跳び300回を終えると、最後は3キロ走で締める。誰もマネしない、誰もマネできない圧倒的な努力は、今では「1日サボれば、それが命取りになる」と、自信と競技力の裏付けとなっている。

勝負のシーズンは、例年は他の選手と連れ立つオフのニュージーランド合宿を、あえて単独で行った。送り迎えや生活面のサポートしてくれる父・俊介さん（50）だけを伴い、日の出ている時間帯は徹底的に滑り込み、量と質を求めたという。全ては描いているシナリオを完結させるために。

「2回、自分の名前をはせるチャンスがある。ミラノ・コルティナ五輪では、俺が主役になります」

≪代表入りへ選考ポイント有利 8日開幕W杯後に当確も≫昨季終了時点で日本男子の五輪代表選考レースの一番手を走っていた長谷川だが、今季のW杯開幕戦を8位で終えた後、体調不良で2大会をスキップ。その間に表彰台に上った荻原大翔（TOKIOインカラミ）と木村葵来（ムラサキスポーツ）が先に代表入りを確実にした。日本男子の出場枠は4で、今月のW杯2大会終了後に残り2枠が確定。選考ポイントでは有利な状況にあり、8日開幕のW杯SS第1戦（米コロラド州アスペン）後にも代表入りが確実になる公算が大きい。

▽スロープスタイル ジャンプ台やジブと呼ばれる障害物が並んだコースを滑り、技の難度や出来栄え、独創性を争う採点種目。五輪では14年ソチ大会から採用。これまで日本勢は男女共にメダルを獲得したことがない。

▽ビッグエア ジャンプ台を使い技の難度、出来栄え、大きさ、着地の奇麗さなどを争う採点種目。五輪やW杯の決勝では3回試技し、異なる方向で回転した試技2本の合計点を争う。五輪では18年平昌大会から採用。22年北京大会の女子で村瀬心椛が銅メダルを獲得し男女通じて日本勢初メダルとなった。

▽スロープスタイル・ビッグエアの五輪への道 全日本スキー連盟は24〜25年、25〜26年の2シーズンのW杯、世界選手権を評価対象に、3段階の派遣推薦基準を設定。日本の出場枠は最大4人で、すでに最上位項目で荻原大翔、木村葵来の2人が代表入りを確実にしている。残る項目は（1）ベスト3・FIS（国際スキー・スノーボード連盟）ポイント（SS・BAを含む）合計の上位者1人（2）ベスト3・FISポイント（SS・BAを問わず）合計の上位者1人。選考対象の大会は残り2戦で、長谷川は（1）で2番手（2）で1番手に位置しており、代表入りが濃厚。今月19日に最終決定する。

◇長谷川 帝勝（はせがわ・たいが）2005年（平17）10月23日生まれ、愛知県岩倉市出身の20歳。4歳でスノーボードを始め、小3から競技会に出場。21年3月の世界ジュニア選手権BAで優勝し、W杯は通算5勝（SS1勝、BA4勝）で24〜25年は種目別優勝。23年世界選手権ではBAで日本人初優勝の快挙。同年9月には世界で初めて4方向の5回転半に成功。スタンスはレギュラー。1メートル59。