ÄÅÇÈ¤Ë°û¤Þ¤ìÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Ä®Ä¹¡¢ÈïºÒÄ£¼Ë¤ò½ä¤êÍÉ¤ì¤ëÄ®Ì±¡ÄÂàÇ¤Ä¾Á°¤ËÊÝÂ¸·èÃÇ¡Ö²¶¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¡×
¡Î¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ï¡ã£³¡ä
¡¡¤¹¤°ÎÙ¤ÎÌò¾ìÄ£¼Ë¤¬¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×¤È½Ä¤Ë³ä¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¹ì²»¡Ê¤´¤¦¤ª¤ó¡Ë¤ò¶Á¤«¤»¤ÆÆ¬¾å¤«¤éÂùÎ®¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤¿£±£µÇ¯Á°¤Î£³·î£±£±Æü¡£µÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®Ä¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Îº´Æ£¿Î¤µ¤ó¡Ê£·£´¡Ë¤Ï¡¢ÈòÆñ¤·¤¿£³³¬·ú¤Æ¤ÎËÉºÒÂÐºöÄ£¼Ë¤Î²°¾å¤ÇÄÅÇÈ¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤È¤Ã¤µ¤ËÈó¾ï³¬ÃÊ¤Îºô¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤Ç¿åÌÌ¤«¤éÆ¬¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÎÙ¤Ë¤¤¤¿Éô²¼¤Î½÷À¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²°¾å¤Ë¤¤¤¿Ä®¿¦°÷¤é¤Ï£´£³¿Í¤¬µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸¤±ä¤Ó¤¿¤Î¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¤Æ£±£±¿Í¡£Å´¹ü¤Î¹üÁÈ¤ß¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä£¼Ë¤Ç°ìÌë¤òÌÀ¤«¤·¡¢Åà¤¨¤ë´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÇÎ®ÌÚ¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÃÈ¤ò¤È¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤¿Ãç´Ö¤Î´é¤Ï³§¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¤¢¤¨¤ÆÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ®¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢»Ä¤Ã¤¿²¶¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤À¡×
¡þ
¡¡Ä®¤Ï¤¬¤ì¤¤ËËä¤â¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç£¸£³£±¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éü¶½¤ò¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£¡ÖËÉºÒÄ£¼Ë¤ÇÂ¾¤Î¿¦°÷¤òÂ½³¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±À¸¤±ä¤Ó¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤òÎ®¤µ¤ì¡¢Ä®Ì±¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤¬»à¤Í¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤ÎÀÀ¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤á¤²¤Æ¤é¤ó¤Í¤§¤ó¤À¡×¤È¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡½»Âð¤Î¹âÂæ°ÜÅ¾¤ä»Ô³¹ÃÏ¤Î¤«¤µ¾å¤²¡¢Èï³²¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ëÅÁ¾µ»ÜÀß¤Î³«¶È¡Ä¡Ä¡£¿ÌºÒ¸å£³ÅÙ¤ÎÄ®Ä¹Áª¤ò·Ð¤Æ£µ´üÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Éü¶½¤Î¥Ï¡¼¥É»ö¶È¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°úÂà¡×¤Î£²Ê¸»ú¤¬¤Á¤é¤Ä¤»Ï¤á¤¿°ìÊý¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿´¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¹üÁÈ¤ß¤À¤±»Ä¤Ã¤¿ËÉºÒÄ£¼Ë¤À¡£
¡¡²òÂÎ¤«¡¢ÊÝÂ¸¤«¡£Ä®¤ÏÍÉ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¡£¿ÌºÒÄ¾¸å¤«¤éÊÝÂ¸¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¼«¿È¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä£¼Ë¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¦°÷¤Î°äÂ²¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¡×¤È²òÂÎ¤òË¾¤à¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤âÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ®¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤º¤Ã¤È·è¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡þ
¡¡¿ÌºÒ¤«¤é£±£°Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤Ã¤¿£²£°£²£²Ç¯£¶·î¤Î¤³¤È¤À¡£Ä£¼Ë¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÁá´ü²òÂÎ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿°äÂ²¤Î½÷À¤¬³Û¤Ë´À¤·¤Ê¤¬¤é²Ö¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë²òÂÎ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î°äÂ²¤¬¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë²ñ¤¨¤ëÍ£°ì¤Î¾ì½ê¤À¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊ¹¤¤¤¿¡£·îÆü¤¬°äÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÎÆü¤ÎÀÀ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Éü¶½¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÉºÒÄ£¼Ë¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤ÏÅö»ö¼Ô¤À¡£¼¡¤ÎÄ®Ä¹¤Ë½Å¤¤·èÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤Î»Å»ö¤ÈÊ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯£²·î¡¢²òÂÎ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿°äÂ²¤ÎÂåÉ½¤é¤È²ñ¤¤¡¢ÊÝÂ¸¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£µÁÍý¤ÎÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿½÷À¤¬¡ÖÄ®Ä¹¤â¤¢¤ÎÆü¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡£Çº¤ßÈ´¤¤¤¿·èÃÇ¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ê¤é±þ±ç¤¹¤ë¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Íâ·î¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÊÝÂ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡þ
¡¡¿ÌºÒ°ä¹½¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä£¼Ë¤ÏºòÇ¯¤«¤é¡¢¿ÌºÒ¤Î·îÌ¿Æü¤ä¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤òÎ®¤ì¤ëÈ¬È¨Àî¤Ç¤ÎÅôäÆÎ®¤·¤Î»þ´ü¤Ë¾ÈÌÀ¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Îº²¤¬ÌÂ¤ï¤º¸ÅÎ¤¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î£²£³Æü¡£½À¤é¤«¤Ê¸÷¤òÂÓ¤Ó¡¢¿åÌÌ¡Ê¤ß¤Ê¤â¡Ë¤ò¿Ê¤àÌó£¸£°£°¸Ä¤ÎÅôäÆ¤Î¸å¤í¤Ë¡¢Ä£¼Ë¤¬ÌÀ¤ë¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¶¶¤Î¾å¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢¤¢¤Î£´£³¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£¡Ö²¶¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤À¡£ÀÀ¤¤¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤¾¡×¡££±£´Ç¯È¾¡¢ÇØÉé¤¤Â³¤±¤¿½Å²Ù¤¬¡¢¸ª¤«¤é¤¹¤Ã¤È²¼¤ê¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ÆÄ®Ìò¾ì¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î£³¤«·î¸å¡£¡Ö¿ÌºÒ¤ÇÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¿¦°÷¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿¦°÷¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤«¤é¤Î°ä¸À¤Ç¤¹¡×¡£ÂàÇ¤¼°¤Ç¤½¤¦ÁÊ¤¨¡¢½Ð¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¸«Á÷¤ê¤ÎÎó¤Ë¡¢ËÉºÒÄ£¼Ë¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿Éô²¼¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¶á´ó¤ê¡¢¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ê¸Å²ì¾ÏÂÀÏº¡Ë
¡Ú¤¢¤È¤¬¤¡Ûº´Æ£¿Î¤µ¤ó
¡¡¡Ö²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿ÌóÂ«¤ä¿®Ç°¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Ä¤é¤¹¤®¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢´¶ÌµÎÌ¤È»×¤¨¤ëºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£