SixTONESµþËÜÂç²æ¡¡µÛ·ìµ´¤Îºî²ÈÌò¤Ç¥É¥é¥Þ¼ç±é¡Ö¡È±ü¿¼¤µ¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¡¡SixTONES¤ÎµþËÜÂç²æ¡Ê31¡Ë¤¬Prime¡¡Video¥É¥é¥Þ¡ÖÆ´¤ì¤Îºî²È¤Ï¿Í´Ö¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê5·î4ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ïß·Â¼¸æ±Æ¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Ç¡¢µÛ·ìµ´¤Î¿Íµ¤ºî²ÈÌò¡£·ì¤«¤éµ²±¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤Ê¤É¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡£¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¼ç¿Í¸øÀßÄê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Î¡È¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¡É¤ä¡ÈÀ¸¤¤ë¾å¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¶ì¤·¤ß¡É¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤²ó¤äÉÝ¤¤²ó¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡È±ü¿¼¤µ¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éËÜË¾¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µÛ·ìµ´¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½é¼ç±éºî¤Ç¤â±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢±ï¿¼¤¤¡£¤â¤·¼«¿È¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö·ë¹½¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ì¤òµÛ¤¦¤¿¤á¤À¤±¤Ë³°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£Ã¯¤«¤ò½±¤¦¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¯²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È²È¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡È2026Ç¯¤ÎµþËÜ¡¢²Ë¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¿äÂ¬¡£¤¢¤¹7Æü¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡ÖMC¤È¤«¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³§¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£