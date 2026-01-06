日本ハムの新入団７選手が５日、千葉県鎌ケ谷市の選手寮に入寮した。ドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（２２）＝大阪学院大＝は球団の大先輩でもあるダルビッシュ有（パドレス）の“金言”を胸にプロの第一歩を踏み出した。

兄で格闘家のエドポロキングのつながりで、前日４日に初めて対面。「頑張って」と激励されただけでなく、１時間ほど会合に同席する中でアドバイスももらった。詳細は「あんまり言えないです。すいません」と伏せたが、メンタル面の内容が多かったという。

プロとしての心構えを聞き「やっぱりそこがないと技術も伸びていかないんだなと思いました」と深く納得。日米通算２０８勝右腕のオーラに「すごかった。より頑張ろう、やってやろうという気持ちが芽生えました」と刺激を受けた。

１９０センチ、１０１キロの体格を誇り、抜群の長打力が魅力のスラッガー。「気合と根性だけは忘れずに持ってきました。全部で１番になりたい」と笑顔で意気込むと、入寮の節目に着用した昇り龍のネクタイに触れ「昇っていきたいです」と飛躍を期した。