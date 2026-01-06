¡Ú¹Åç¡Ûº£Ç¯¤â¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æËý¡×¤¬É¬¿Ü¡©¡¡¾®±à³¤ÅÍ¡¢ÃæÂ¼¾©À®¤ËÂ³¤¯Ìî¼ê°éÀ®¤Ø»î¹Ôºø¸í
¡¡º£Ç¯¤â¡ÖÇ¦ÂÑ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡££µÆü¡¢¹Åç¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤ÎµåÃÄ¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡££¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£¹£¸£´Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£´£²Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤âÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤ÏÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¸«¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÏÌî¼ê¤òÃæ¿´¤ËÀ¤Âå¸òÂå¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿£Â¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎÄãÌÂÃ¦µÑ¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾Íè¤ÎÀ®½Ï´ü¡¢²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÉÛÀÐ¤ÏÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££²£²Ç¯¤Þ¤Ç¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÅê¼ê¤ò£±°Ì»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£²£´Ç¯¤«¤éÏ©Àþ¤òÊÑ¹¹¡££²£´Ç¯¤Ïº´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡áÁ°ÀÄ³ØÂç¡Ë¡¢ºòÇ¯¤ÏÊ¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡áÀçÂæÂç¡Ë¤ÈÄ¹ÂÇ¤ÎÂÇ¤Æ¤ëÂçÂ´¤ÎÂ¨ÀïÎÏÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡££²£±Ç¯¤Þ¤ÇÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡á¸½¥«¥Ö¥¹¡Ë°Ê¹ß¡¢Ä¹¤é¤¯ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÂÀ½ÂçË¤°éÀ®¤Ø¿·°æ´ÆÆÄ¤âËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤À¡£ºòµ¨¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ï£µ£´»î¹ç¡¢£±£¸£°ÂÇÀÊ°Ê¾å¤Î°ì·³¤Ç¤ÎÂÇÀÊ·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤ÎÊ¿Àî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡Ìî¼ê°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ñ¾¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤¬½ã¹ñ»º¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶áÇ¯¤Îºå¿ÀÂÇÀþ¤À¡£¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Î¶áËÜ¸÷»ÊÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë°Ê²¼¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î£µ¿Í¤¬¤Û¤ÜÉÔÆ°¤ÇÊÂ¤Ö¥ª¡¼¥À¡¼¡£ÃæÌî°Ê³°¤Î£´¿Í¤¬¥É¥é£±ÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê¤À¡£¡ÖÂçÂ´¡×¤È¡Ö¹âÂ´¡×¤ÎÆþÃÄ»þ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÖ¥Ø¥ë¤Ç¤â£±£·Ç¯£±°Ì¤ÎÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ºòµ¨¤Ï¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢£±£¸Ç¯£±°Ì¤Î¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤â¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¼çÎÏ¤ËÀ®Ä¹¡£¤½¤ó¤ÊÁÇÃÏ¡Ê¤½¤¸¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤ËÏÂÀ½¤Î¼çÎÏÂÇ¼Ô¤ò¤â¤¦¤¢¤È£±¡¢£²Ëç¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬Àï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åê¼ê¤ËÈæ¤ÙÌî¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤íÌÔ¸×¤Î¼çÎÏÂÇ¼Ô¤â¡¢£²£²Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾°ÊÁ°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£Á´°÷¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿·°æ´ÆÆÄ¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·²æËý¤È»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£