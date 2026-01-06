¡Úºå¿À¡Û°À°æµåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬´¿´î¤Îà¤ª¤ß¤¯¤¸°ìÈ¯ÂçµÈá¡¡¥»Ï¢ÇÆ¤ØµÈÃû¡Ö¸å¤Ï²æ¡¹¤ÎÀº¿Ê¼¡Âè¡×
¡¡£²¥ê¡¼¥°À©¸å¡¢µåÃÄ½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÄÉ¤¤É÷¤À¡£ºå¿À¤Ï£µÆü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÇ¯²ì²ñ¤ò³«¤¡¢°À°æ°ìÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ê£¶£±¡Ë¤¬·±¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òËèÇ¯ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÌÀ³Î¤ÇÏ¢ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµåÃÄ¼ÒÄ¹¤À¤¬¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡¢¤½¤ì¤ò¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤Ê¤ó¤Èº£Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿£²£µÇ¯¤ËÂ³¤¡¢°ìÈ¯¤ÇÂçµÈ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯¤Ï£²²ó°ú¤¤¤Æ¡Ö£²£²ÈÖ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é´î¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¥¢¥«¥ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æº£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡Ê°ì²ó¤Ç¡Ë°ú¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¤ß¤¯¤¸È¢¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¤³¤ÈÌó£±£°£°²ó¡£É×¿Í¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼¹Ç°¤Ç°ìÈ¯ÂçµÈ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ú¤Åö¤Æ¤¿¡Ö£²£¶ÈÖ¤ÎÂçµÈ¡×¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¡£Á°²ó¤â£²£¶ÈÖ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°ì½ï¤ä¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢É¬¤º¾¡Éé¤´¤È¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤È¡£¤½¤ì¤È£²£¶ÂåÌÜ¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ìÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿ÀÍÍÅª¤Ë¤Ï¥ª¥Ã¥±¡¼¡£¸å¤Ï²æ¡¹¤ÎÀº¿Ê¼¡Âè¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¿ÀÍê¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ÏÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÁý°÷¤äÀßÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¶¯²½¤â¹Ô¤¤¡¢¡ÖÁ´ÀÊ´°Çä¤¹¤ë¤¯¤é¤¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ñ¶âÅª¤ÊÍ¾ÎÏ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤éÄºÂ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£¹£°¼þÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¼¡¤Ï£±£°£°¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Ö£±£°Ï¢ÇÆ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¾ï¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¿·Ç¯¤«¤éÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ÏÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤À¤±¤À¡£