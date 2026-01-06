È¢º¬V¡¦ÀÄ³ØÂç¤Ë¤¤¤¿¥³¡¼¥Á¤ËÁûÁ³¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡¡V4¹×¸¥¤ÎÌ¾¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬²ÃÆþÊó¹ð
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ï3Æü¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬Âç²ñ¿·¤È¤Ê¤ë10»þ´Ö37Ê¬34ÉÃ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤¿OB¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤Î4·î¤«¤éÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È4Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ë°§»¢¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼ÅÄÍµÂÀ»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂçOB¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï2Ç¯»þ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç8¶è¤Î¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£2¡Á4Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯¤ÎÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Î¶âµ×ÊÝ²ê°á¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯3·î¤ËÀÅ²¬¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡¡¡Ê¸¶¿¸¡Ë´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë³ØÀ¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿²¼ÅÄ¤¯¤ó¤¬ÀÄ³Ø¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö²¼ÅÄ¥³¡¼¥ÁÇúÃÂ¤·¤Æ¤Æ·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤·¡¢²¼ÅÄÍµÂÀ¥³¡¼¥Á¡Ä¡Ä¡Ä¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡ª¡ª¡©¡×¡Ö²¼ÅÄ¤¯¤ó¤¬ÀÄ³Ø¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤Î1ÈÖÇ®¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
