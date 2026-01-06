松田龍平主演『探偵さん、リュック開いてますよ』、原田美枝子・濱田岳ら実力派俳優たちの参戦が決定
松田龍平が主演する2026年1月9日スタートのドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）より、キャスト6名が一挙発表。原田美枝子をはじめ、濱田岳、夏帆、中島歩、きたろう、村雨辰剛らの出演が明らかになった。
【写真】『探偵さん、リュック開いてますよ』メインビジュアル解禁
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
松田×沖田の最強タッグのもと、高橋ひかる、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、そして光石研といった各世代を代表する演技巧者たちの出演も発表され、SNSには期待の声が続々と寄せられている。今回、そんな注目度の高い本作をさらに盛り上げる豪華ゲストが一挙解禁。原田美枝子をはじめ、濱田岳、夏帆、中島歩、きたろう、村雨辰剛という実力派キャストの出演が決定した。
黒澤明、神代辰巳、長谷川和彦、深作欣二ら日本映画の巨匠たちから愛され、多くの名作映画で鮮烈な存在感を放ってきた原田美枝子。『華麗なる一族』や連続テレビ小説『ちむどんどん』など、ドラマでも深みのある演技で観る者を引きつけてきた原田が、本作では松田演じる主人公・洋輔と密接に関わる重要な役どころを担う。
また、『PJ〜航空救難団〜』での熱演が大きな感動を呼び、2026年放送の『VIVANT』続編や、2026年2月20日公開の映画『教場 Requiem』など話題作への出演が相次ぐ濱田岳、そして『海街diary』で日本アカデミー賞優秀助演女優賞をはじめ数々の賞を受賞し、主演作『じゃあ、あんたが作ってみろよ』のヒットも記憶に新しい夏帆。
さらに、連続テレビ小説『あんぱん』で誠実な好青年役を演じて反響を呼び、『不適切にもほどがある！』ではコミカルな役柄で印象を残した中島歩に加え、映画『南極料理人』でも沖田修一監督とタッグを組み、数々のドラマや映画で独特の存在感を放つ名優・きたろう、スウェーデン出身で庭師を本業としながら俳優・タレントとして活躍し、大河ドラマ『どうする家康』で注目を集めた村雨辰剛の出演も決定した。
そして、昨日解禁された主題歌にも注目が集まっている。3人組ロックバンド・My Hair is Badが本作のために書き下ろした楽曲「ここで暮らしてるよ」が、物語をより一層盛り上げる。
My Hair is Badは、2016年5月にシングル「時代をあつめて」でメジャーデビューを果たした、椎木知仁（ボーカル／ギター）、山本大樹（ベース／コーラス）、山田淳（ドラム）の3人からなるバンド。2019年4月には初の横浜アリーナ公演2Daysを開催し、2024年公開の『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』では書き下ろし主題歌「思い出をかけぬけて」を担当。感情豊かな歌詞と独自の音楽スタイル、日常生活や恋愛の微妙な感情を繊細かつストレートに表現した楽曲が共感を得ている、今注目の存在だ。My Hair is Badにとって、地上波ドラマに楽曲を書き下ろすのは今回が初となる。
金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、テレビ朝日系にて2026年1月9日より毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。
【写真】『探偵さん、リュック開いてますよ』メインビジュアル解禁
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
黒澤明、神代辰巳、長谷川和彦、深作欣二ら日本映画の巨匠たちから愛され、多くの名作映画で鮮烈な存在感を放ってきた原田美枝子。『華麗なる一族』や連続テレビ小説『ちむどんどん』など、ドラマでも深みのある演技で観る者を引きつけてきた原田が、本作では松田演じる主人公・洋輔と密接に関わる重要な役どころを担う。
また、『PJ〜航空救難団〜』での熱演が大きな感動を呼び、2026年放送の『VIVANT』続編や、2026年2月20日公開の映画『教場 Requiem』など話題作への出演が相次ぐ濱田岳、そして『海街diary』で日本アカデミー賞優秀助演女優賞をはじめ数々の賞を受賞し、主演作『じゃあ、あんたが作ってみろよ』のヒットも記憶に新しい夏帆。
さらに、連続テレビ小説『あんぱん』で誠実な好青年役を演じて反響を呼び、『不適切にもほどがある！』ではコミカルな役柄で印象を残した中島歩に加え、映画『南極料理人』でも沖田修一監督とタッグを組み、数々のドラマや映画で独特の存在感を放つ名優・きたろう、スウェーデン出身で庭師を本業としながら俳優・タレントとして活躍し、大河ドラマ『どうする家康』で注目を集めた村雨辰剛の出演も決定した。
そして、昨日解禁された主題歌にも注目が集まっている。3人組ロックバンド・My Hair is Badが本作のために書き下ろした楽曲「ここで暮らしてるよ」が、物語をより一層盛り上げる。
My Hair is Badは、2016年5月にシングル「時代をあつめて」でメジャーデビューを果たした、椎木知仁（ボーカル／ギター）、山本大樹（ベース／コーラス）、山田淳（ドラム）の3人からなるバンド。2019年4月には初の横浜アリーナ公演2Daysを開催し、2024年公開の『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』では書き下ろし主題歌「思い出をかけぬけて」を担当。感情豊かな歌詞と独自の音楽スタイル、日常生活や恋愛の微妙な感情を繊細かつストレートに表現した楽曲が共感を得ている、今注目の存在だ。My Hair is Badにとって、地上波ドラマに楽曲を書き下ろすのは今回が初となる。
金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、テレビ朝日系にて2026年1月9日より毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。