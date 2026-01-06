大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、国技館内の相撲教習所で行われた。横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝は関取衆で最多の１７番。苦手とする新大関・安青錦（２１）＝安治川＝に７勝３敗と勝ち越し、昇進６場所目での初優勝へ存在感を示した。横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝は小結・王鵬（２５）＝大嶽＝らと１１番も、大関以上の申し合いには加わらず調整に不安を残した。

豊昇龍は収穫たっぷりの稽古総見を終え、上機嫌だった。琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝、安青錦の両大関との申し合い稽古で１２勝５敗。報道陣から関取衆で最多の番数を聞くと「１７番！？ うわっ、取ったな！」と驚きの表情。「いろいろ試してみたけど、いい感じで稽古できた」と胸を張った。

何よりも大きいのが、“天敵攻略”の糸口をつかめたことだ。先場所の本割と優勝決定戦で連敗するなど４戦全敗と大の苦手にしている安青錦に、この日は７勝３敗と勝ち越し。序盤は低い姿勢の相手を起こせず、懐に入られて寄り切られるなど苦しんだが、徐々に調子を上げた。鋭い立ち合いからもろ差しで一気に寄り切るなど４連勝締め。午（うま）年最初の稽古総見で馬力を発揮し「いろいろ確かめてみた。力強く、スピードもある相手と稽古できて良かった」と満足げに振り返った。

見守った関係者も苦手を克服しようとする姿勢を評価した。横審の大島理森（ただもり）委員長（７９）は「横綱の研究熱心さを感じた」と賛辞。八角理事長（元横綱・北勝海）も「番数を重ねるほど肩の力が抜けて、いい相撲だった。ようやく（安青錦に）勝つイメージができた」と評した。

大関で優勝し、綱取りに成功した昨年の初場所から１年。豊昇龍は横綱としては抱けていない賜杯への意識について「もちろん！ あるよ！！」と語気を強めた。「場所までにしっかり準備が進んでいる。いい感じにできると思う」。送迎の車に乗り込んだ後で安青錦対策の手応えを問われると、右手の親指を立ててサムアップポーズ。自信に満ちた笑顔を浮かべ、帰路に就いた。（林 直史）