ＳｉｘＴＯＮＥＳの京本大我（３１）が、ＡｍａｚｏｎのＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ連続ドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」（５月４日配信）に主演することが５日、分かった。

澤村御影氏の同名小説が原作。警察の事件捜査に協力する謎めいた作家・御崎（みさき、京本）と、彼に翻弄（ほんろう）される新人編集者のトラブルだらけの日々を描く。

御崎はベストセラー作家でありながら、吸血鬼の顔を持つ。過去にミュージカルでバンパイアを演じた経験があり「吸血鬼役に映像でも挑戦できるんだ！と、とてもうれしい気持ちになりました」と喜びをあらわに。Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ作品は初主演だが、メンバーには報告しておらず「みんなびっくりしてくれるかも」と声を弾ませる。

演じる御崎は、血液を吸った人物の記憶を読み取ることができる能力などを生かし、難事件を華麗に解決していく。特異なキャラクターが登場する作品に「非現実的でわくわくします。現実世界での人間関係の悩みや、生きる上で抱えている苦しみとリンクした内容になっています。奥深さを受け取っていただけたら本望です」とアピールした。