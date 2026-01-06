世界的グループ「ＢＴＳ」が５日、ファンプラットフォーム「Ｗｅｖｅｒｓｅ」で、３月２０日に５枚目の新アルバム（タイトル後日発表）を発売することと、ワールドツアーを行うことを発表した。

７人全員、完全体のＢＴＳがＡＲＭＹ（ファンネーム）のもとに戻ってくる。ＢＴＳは昨年６月、社会服務要員から解除されたＳＵＧＡ（３２）をもってメンバー全員が兵役義務から招集解除。完全体カムバックを目指して新アルバムの制作に集中してきた。ソロ活動をするメンバーもいたが、グループとしての新譜は２０２２年６月のミニアルバム「Ｐｒｏｏｆ」以来、３年９か月ぶり。７人は元日にＡＲＭＹに向けた手紙の中で、新年のあいさつとともに今年のカムバックを予告していた。

Ｗｅｖｅｒｓｅでの発表文書によれば、新アルバムは１４曲入り。メンバーが楽曲制作に携わり「これまでの歩みの中で抱いてきた感情や葛藤を表現した」。さらに「完全体での活動を待ち続けてきたＡＲＭＹへの感謝の思いも込められている」という。

アルバムでのカムバックに引き続き、ワールドツアーを開催することも明らかに。７人全員がそろってのライブは、活動休止前ラストの２２年１０月１５日に韓国・釜山で行われた「Ｙｅｔ Ｔｏ Ｃｏｍｅ ｉｎ ＢＵＳＡＮ」以来。大規模なツアーは同年４月に終了した「ＢＴＳ ＰＥＲＭＩＳＳＩＯＮ ＴＯ ＤＡＮＣＥ ＯＮ ＳＴＡＧＥ」以来で、およそ４年ぶりとなる。

今回のカムバックにあたり、新たな公式サイト（ｈｔｔｐｓ：／／２０２６ｂｔｓ．ｃｏｍ／）も開設された。今後、新譜やワールドツアーに関する情報は同サイトにて順次発表されていくそうで、今月１４日に公演の詳細スケジュールが発表される予定。ＢＴＳの伝説が再び動き出す。