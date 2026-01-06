µð¿Í¥É¥é£±¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡¢¤¦¤ÞÇ¯¤ÎÇ¯ÃË¡Ö¥Ò¥Ò¡¼¥ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³«Ëë¥«¡¼¥ÉÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡á¤¬£µÆü¡¢ºë¶Ì¡¦¶¹»³»ÔÆâ¤ÎÆ±¼Ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð£³»î¹ç¤Î¤É¤³¤«¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¡¢£³·î£²£·Æü¤«¤é¤Î³«Ëë¥«¡¼¥Éºå¿À£³Ï¢Àï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¤¦¤ÞÇ¯¤ÎÇ¯ÃË¤Ï¸µÆü¡¢ÁáÄ«¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂÎ½Å£³¥¥íÁý¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ£±·³¤Ç³èÌö¤·¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¤¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢ËË¤òÀÖ¤é¤á¤Ê¤¬¤éÃÝ´Ý¤¬¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£µ¤²¹£¶ÅÙ¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¡¢»ÏÆ°¤Î¾ì½ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ºíµÜÀ½ºî½ê¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®Ãæ¹âÂç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¡ÊÌîµå¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖ¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£¸¶ÅÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¡¢¿§»æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿º¸ÏÓ¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òµ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Á¡¼¥à¤¬£¸¾¡£±£·ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿ºå¿ÀÀï¡£ºòµ¨¤Î²¦¼Ô¤ËÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð£³»î¹ç¤Î¤É¤³¤«¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¡£¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¡¢¶¯Å¨Áê¼ê¤ÎËÜµòÃÏ¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë£³Ï¢Àï¤Ç¤Î¿·¿Í¤ÎÀèÈ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ì¤ÐµåÃÄ¤Ç¤Ï£²£²Ç¯¤ÎÀÖÀ±°ÊÍè¡£ºå¿ÀÀï¤Ë¸Â¤ì¤Ð£¹£¹Ç¯¾å¸¶°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£²áµî¤Ë¤ÏÌÚº´´Ó¡¢¿ûÌî¤é¡È¥É¥é£±¡É¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥í¡¼¥Æ³ÎÄê¤Ï»³ºê¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¸À¡£º¸¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤Ï°æ¾å¡¢²£Àî¡¢¿¹ÅÄ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¶¥Áè¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Æ¤ÐÃÝ´Ý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉñÂæ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½µËö¥í¡¼¥Æ¤ò¤Ä¤«¤á¤Ð¡¢³«Ëë¤«¤é£³½µÏ¢Â³¤ÇÅìµþ£Ä¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥ÆÃ¥¼è¤Ë¸þ¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÎãÇ¯¤Ï¡Ö¿²Àµ·î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÎý½¬¤Ë¤¢¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Ç¸µÆüÁáÄ«¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÂÎ½Å¤â¤³¤Î¿ô¤«·î¤Ç£·£µ¥¥í¤«¤é£·£¸¥¥í¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä´À°¤Ï½çÄ´¤À¡£¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤òÂç»ö¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë¾è¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤ÈÇ¯´Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ÎÆ»¶Ú¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²·î¤Ç£²£´ºÐ¡£ËÜÌñ¤ÎÇ¯Îð¤À¤¬¡¢¤¦¤ÞÇ¯¤ÎÇ¯ÃË¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥Ò¥Ò¡¼¥ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤ëÍ¾Íµ¤â¸«¤»¤¿¡£º¸ÏÓ¤À¤±¤Ë¡Èº¸ÇÏ¡É¤À¡£º¸ÇÏ¤È¤Ï¾´ý¤Î¶ð¤ÇÇÏ¤Î»ú¤¬µÕ¤µ¤Þ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¸Å¤¯¤«¤é±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌñÇ¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¡¢Ìó£²£°Ê¬´Ö¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡Ö¸¶ÅÀ¡×¤ÇÌó£²»þ´Ö¡¢½¼¼Â¤Î´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¶áÆüÃæ¤Ë¤ÏÆþÎÀ¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ÖÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ê¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¡×¡£´üÂÔ¤ò¶»¤Ë¡¢Ì´ÉñÂæ¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¡£¡ÊËÌÂ¼¡¡Í¥°á¡Ë
¡¡¢¡ÃÝ´Ý¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½½é·Ø¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ï¡©
¡¡¡Ö½é·Ø¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª
¤ß¤¯¤¸¤â·ë¶É¡¢°ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ú¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½£±·î¤Ï¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©
¡¡¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¡££±Ç¯´Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò°ìÈÖ¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¿§»æ¤Ë¡Ö³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¡¢³«Ëë¤«¤é³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤³¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡µÏ¿¥á¥â¡¡£±£¹£µ£°Ç¯¤Î£²¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¡¢µð¿Í¤Î¿·¿Í¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤Ï¡¢£±£µÇ¯¹âÌÚÍ¦¿Í¤Þ¤Ç£±£±¿Í¡££¶£¶Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©°Ê¹ß¤Ç¤Ï£¸¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º¸ÏÓÅê¼ê¤Ç¤Ï¡¢£°£°Ç¯¹â¶¶¾°À®¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡º¸ÇÏ¡Ê¤Ò¤À¤ê¤¦¤Þ¡Ë¡¡¾´ý¤Î¤Þ¤Á»³·Á¡¦Å·Æ¸¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÇÏ¤Î»ú¤¬µÕ¤µ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¾þ¤ê¶ð¡£Å·Æ¸»Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÇÏ¤òµÕ¤µ¤ËÆÉ¤à¤È¡Ö¤Þ¤¦¡×¤Ç¡¢½Ë¤¤¤Î¡ÖÉñ¤¤¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤¿¤á±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤Ï¿Í¤¬ÇÏ¤ò°ú¤¯¤¬¡¢µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇÏ¤¬¿Í¤ò°ú¤¯¤³¤È¤ÇÊ¡¤ò¾·¤Æþ¤ì¤ë¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¡Öº¸ÇÏ¡×¤Î¶ð¤ÏÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£