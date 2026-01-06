阪神ドラフト３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が５日、兵庫・尼崎市内の虎風荘へ入寮した。一般入試で筑波大入学の秀才らしく、持ち込んだのは紙の英語辞書。「電子辞書でもＯＫだったんですけど、こだわりがあって…。お守りみたいな感じ」と笑みを浮かべた。一番の目的は、外国人選手と円滑な意思疎通を図ること。「言語にとらわれて、幅が広がらないのはもったいない。積極的に話しかけていけたら」と英語の勉強にも意欲的だ。

岡山一宮時代から「紙」を好んできた。「ペンを引くと残る。１回調べたら赤色を引いて、２回目見た時は青色を引いて。色が多くなったのが、自分の分からない単語だと分かる」。マーカーまみれの“相棒”の力もあり、共通テストでは英語が科目別で最高得点。現役で筑波大に合格した。

首都大学リーグでは、３年秋から３季連続でベストナイン。俊足好打のルーキーは、座右の銘にカエサルの名言「さいは投げられた」を選んだ。「もうスタートラインに立ったので、あとはやるだけ」。前途有望、頭脳明せき。独自の方法で、虎の未来を背負う。（藤田 芽生）